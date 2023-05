Pogoń Szczecin - Radomiak Radom: typy na mecz 34. kolejki Ekstraklasy. W najbliższy weekend zakończy się obecny sezon Ekstraklasy. Portowcy wciąż marzą o zdobyciu brązowych medali. W tę sobotę podejmą przed własną publicznością Radomiaka Radom. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2023 17:32 .

Pogoń – Radomiak, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin stoi przed szansą zdobycia brązowego medalu. Do trzeciego w tabeli Lecha Poznań traci punkt, a w ostatniej kolejce tego sezonu Ekstraklasy zmierzy się przed własną publicznością z Radomiakiem Radom. Jens Gustafsson otwarcie mówi, że celem Portowców jest zajęcie najniższego stopnia podium, więc możemy spodziewać się, że do sobotniego meczu przystąpią z ogromną mobilizacją. Kuba Olkiewicz uważa, że nie będzie w tym spotkaniu niespodzianki i typuje zwycięstwo gospodarzy.

W starciach z udziałem Portowców nie można narzekać na nudę. Spodziewamy się, że podobnie będzie również teraz. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Pogoń – Radomiak, sytuacja kadrowa

Radomiak nie będzie w tym meczu mógł skorzystać z kontuzjowanych Chico Ramosa, Leandro i Filipe Nascimento. Na murawie zabraknie najprawdopodobniej również Leonadro Rochy, który opuścił już trzy poprzednie spotkania.

Pogoń – Radomiak, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Pogoń nieszczęśliwie zakończyła długą serię bez porażki, która trwała od 5 marca. Portowcy po dramatycznym przebiegu końcówki spotkania przegrali z Górnikiem Zabrze 1-2. Wcześniej ograli Miedź Legnicę (3-2), Legię Warszawa (2-1) i podzielili się punktami z Piastem Gliwice (0-0).

Radomiak po zmianie na ławce trenerskiej znacząco poprawił swoje rezultaty. Zespół z Radomia wygrał dwa ostatnie spotkania – przeciwko Widzewowi Łódź (3-1) oraz Warcie Poznań (2-1).

Pogoń – Radomiak, historia

Po raz ostatni te drużyny zagrały ze sobą w 17. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. Radomiak Radom przed własną publicznością przegrał z Pogonią Szczecin 1-2. Bramki dla Portowców strzelali wówczas Kamil Grosicki i Damian Dąbrowski.

Pogoń – Radomiak, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest Pogoń Szczecin. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wahają się między 1.60 a 1.67. W przypadku ewentualnej wygranej Radomiaka Radom wynosi on nawet aż 5.25. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera STS. Aby uzyskać do niej dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Sobotni mecz 34. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Radomiakiem Radom rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję z tego starcia poprowadzi CANAL+ Sport 5. Wydarzenie można śledzić również za pośrednictwem usługi CANAL+ Online, do której dostęp można wykupić za pośrednictwem naszego serwisu i skorzystać przy okazji z promocji. Dzięki specjalnej ofercie można zaoszczędzić 30 zł. Zamiast regularnej ceny 49 zł miesięcznie, przez pierwsze trzy miesiące w promocji płaci się 39 zł. Subskrypcja jest odnawialna co miesiąc.

