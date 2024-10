PressFocus Na zdjęciu: Rafał Kurzawa

Pogoń Szczecin Puszcza Niepołomice

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: typy bukmacherskie

Kluczem do ostatnich zwycięstw Pogoni Szczecin jest zachowanie czystego konta. Drużyna Roberta Kolendowicza nie straciła gola w zwycięskich spotkaniach z Piastem i Legią. Do Szczecina przyjedzie Puszcza, który po raz ostatni w Ekstraklasie strzeliła jeszcze we wrześniu. To może napawać optymizmem drużynę gospodarzy, która według mnie sprosta presji faworyta i skutecznie zablokuje dostęp do swojej bramki. Mój typ: obie strzelą – NIE.

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: ostatnie wyniki

Piłkarze Pogoni nie wypadli najlepiej w pięciu ostatnich ligowych meczach. Na ich konto trafiło tylko 6/15 punktów. Szczecinianie ograli Piast Gliwice i Legię Warszawa. Przegrali natomiast konfrontację z Cracovią, GKS-em Katowice i ostatnio Rakowem Częstochowa.

Podobny zestaw rywali mieli zawodnicy Puszczy, którzy muszą bronić się przed spadkiem z ligi. Ich jedyną zdobyczą punktową pozostaje jedno oczko wywalczone za remis z Piastem Gliwice. Ekipa z Niepołomic musiała natomiast uznać wyższość: Cracovii, GKS-u Katowice, Rakowa Częstochowa i Radomiaka Radom.

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: historia

W minionym sezonie Puszcza Niepołomice potrafiła zabrać punkty większości drużyn z czołówki Ekstraklasy. Tymczasem Pogoń nie dała sobie wyrwać choćby punktu. Szczecinianie wygrali u siebie 1:0, a w Krakowie 2:0.

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice, typ kibiców

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Trener Pogoni Robert Kolendowicz nie może w piątek liczyć na trzech podopiecznych. Kontuzjowani są Loncar i Malec. Z kolei zawieszony na tę kolejkę jest Keramitsis. Więcej absencji jest w Puszczy Niepołomice. Być może trener Tomasz Tułacz nie będzie mógł liczyć nawet na cztery nazwiska. Mniej lub bardziej poważne problemy zdrowotne mają Siemaszko, Siplak, Stępień, a także Walski.

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice będzie do obejrzenia na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz na platformie CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok. Początek meczu w Szczecinie o 20:30.

