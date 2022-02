Pogoń – Lech: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin - Lech Poznań

Pogoń Szczecin – Lech Poznań to bez wątpienia najciekawiej zapowiadający się mecz w ramach 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Lider rozgrywek zmierzy się z wiceliderem. Faworyta w tym starciu trudno wskazać. W naszej zapowiedzi na konfrontację Portowców z Kolejorzem znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Lech Poznań 2.86 3.25 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 15:06 .

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, typy i przewidywania

41 ostatnich spotkań między Pogonią a Lechem to osiem zwycięstw Portowców. 14 razy miał miejsce remis i 19 razy górą był Kolejorz. Ta obserwacja sugeruje, że lechici mogą mieć większe szanse na zwycięstwo.

Pogoń w roli gospodarza na Stadion Florian Krygier w tej kampanii rozegrała jak dotąd 10 spotkań, w których zaliczyła osiem zwycięstw i dwa remisy. Lech z kolei w 11 wyjazdowych spotkaniach ligowych zanotował cztery zwycięstwa, cztery remisy i trzy porażki.

Pogoń może pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami w PKO Ekstraklasie. Kolejorz ma natomiast za sobą wpadkę z Lechią Gdańsk. Niemniej w związku z tym, że aż dziewięć razy między obiema ekipami miał miejsce rezultat 1:1, to typujemy, że właśnie takim wynikiem zakończy się sobotnia potyczka. Nasz typ: dokładny wynik – 1:1.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin w PKO Ekstraklasie jest niepokonana od 23 października. Po raz ostatni z placu gry na tarczy Portowcy schodzili 17 października, gdy ulegli na wyjeździe Wiśle Płock (0:1). Na swoim stadionie po raz ostatni szczecinianie przegrali natomiast po raz ostatni 16 maja z Rakowem Częstochowa (1:3).

Do sobotniej batalii drużyna Kosty Runjaicia podejdzie, chcąc wygrać po raz czwarty z rzędu. W trzech ostatnich meczach Pogoń w pokonanym polu pozostawiła: Stal Mielec (0:1), Zagłębie Lubin (2:1) i Piast Gliwice (2:0).

Lech Poznań ma natomiast za sobą wpadkę z Lechią Gdańsk (0:1). Kolejorz w rywalizacji z Biało-zielonymi dominował przez większą część meczu. Niemniej jeden błąd defensywy poznańskiej ekipy, sprawił, że to lechiści wywalczyli pełną pulę.

Lech ogólnie nie radzi sobie ostatnio najlepiej na obiektach rywali. W trzech ostatnich spotkaniach zaliczył trzy porażki. Panaceum na Kolejorza znalazły takie zespoły jak wspomniana już Lechia oraz Radomiak (2:1). Remis ekipa z Poznania zaliczyła z Cracovią (3:3).

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, historia

Po raz ostatni obie drużyny miały okazję grać ze sobą w sierpniu minionego roku. Wówczas miał miejsce wynik 1:1. Portowców na prowadzenie wyprowadził Luka Zahović. Tymczasem do wyrównania doprowadził Pedro Tiba.

Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami Lech był górą dwa razy. Jedno spotkanie zakończyło się po myśli Pogoni, a dwukrotnie obie drużyny dzieliły się punktami.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Macieja Skorży w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 2,65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, transmisja meczu

Sobotnie starcie w ramach PKO Ekstraklasy będzie można zobaczyć oczywiście w telewizji. Transmisja “na żywo” ze spotkania Pogoń – Lech będzie dostępna na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport. Mecz zacznie się o 15:00.

Program Canal+ Sport 3 jest dostępy w ofercie pakietu sportowego Polsat Box Go. Tak się składa, że można z niego korzystać przez 30 dni za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

