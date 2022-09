PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź. Mecz Pogoni z Lechem to obok pojedynku Rakowa z Legią zdecydowanie najciekawsze spotkanie 9. kolejki PKO Ekstraklasy. Portowcy będą chcieli wykorzystać fakt, że drużyna z Poznania jest pomiędzy meczami Ligi Konferencji. Mistrz Polski notuje obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu, jednak o kolejną wygraną będzie trudno. Początek meczu o godzinie 15:00.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Lech Poznań 2.44 3.40 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 września 2022 15:02 .

Pogoń – Lech, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin wygrała ostatnie cztery z sześciu spotkań ulegając w tym czasie jedynie Rakowowi Częstochowa i remisując z Wisłą Płock. Po niemrawym początku sezonu Portowcy wrócili do wysokiej formy z poprzedniego sezonu. Lech Poznań po fatalnym starcie w nowej kampanii pomału wraca do wysokiej dyspozycji. Kolejorz ma na swoim koncie trzy zwycięstwa z rzędu w PKO Ekstraklasie. Poznaniacy mają jednak za sobą bardzo wymagające stracie z Villarreal w europejskich pucharach i są w trakcie przygotowań do kolejnego pojedynku Ligi Konferencji. Polskie drużyny mają to do siebie, że gdy grają w Europie często zawodzą na własnym podwórku. Ten fakt, niesiony kilkunastotysięczną publicznością, z pewnością spróbuje wykorzystać zespół gospodarzy. Nasz typ: zwycięstwo Pogoni – TAK.

STS 2,40 Zwycięstwo Pogoni Odwiedź STS

Pogoń – Lech, sytuacja kadrowa

Pogoń przystąpi do sobotniej rywalizacji bez zmagających się z urazami Alexa Gorgona i Kacpra Kostorza. W zespole Lecha Poznań absencji jest więcej. W Szczecinie z powodu kontuzji nie zagrają Bartosz Salamon, Adriel Ba Loua, Artur Sobiech i Alan Czerwiński. W obu zespołach żaden zawodnik nie jest zawieszony z powodu nadmiaru kartek.

Pogoń – Lech, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin ma na swoim koncie cztery zwycięstwa w ostatnich sześciu meczach. Portowcy wygrywali z Jagiellonią Białystok, Wartą Poznań, Zagłębiem Lubin oraz Koroną Kielce. Zespół ze Szczecina punkty zgubił jedynie w rywalizacjach z Wisłą Płock (2:2) i Rakowem Częstochowa (0:3). Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy ze stratą jednego punktu do prowadzącej Wisły i Legii.

Lech Poznań notuje serię trzech zwycięstw z rzędu w PKO Ekstraklasie. Poznaniacy ogrywali w tym czasie Widzew Łódź, Lechię Gdańsk i Piast Gliwice. W lidze są niepokonani od 14 sierpnia i porażki ze Śląskiem Wrocław. W czwartek udział w fazie grupowej Ligi Konferencji rozpoczęli od porażki 3:4 z Villarreal.

Pogoń – Lech, historia

Dotychczas zespoły mierzyły się ze sobą 84 razy. Bilans działa na korzyść Pogoni, która wygrała 30 spotkań. 27 razy padł remis i taką samą liczbę spotkań wygrał Kolejorz. W minionym sezonie w meczu rozegranym w Szczecinie Lech zwyciężył 3:0. W rundzie rewanżowej przy Bułgarskiej wygrała z kolei Pogoń 1:0.

Pogoń – Lech, typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Pogoń Szczecin, a kursy na zwycięstwo Portowców są wysokie i wynoszą około 2,40. Typy na wygraną Lecha Poznań są jeszcze większe i oscylują wokół 2,95. Najmniej prawdopodobnym rezultatem jest remis w tym pojedynku, a kursy na taki scenariusz wynoszą około 3,40.

Pogoń – Lech, przewidywane składy

Pogoń: Stipica, Bartkowski, Zech, Triantyffylopoulos, Mata, Dąbrowski, Carlos, Smoliński, Kowalczyk, Grosicki, Zahović

Lech: Bednarek, Joel Pereira, Milić, Dagerstal, Douglas, Murawski, Karlstrom, Velde, Amaral, Skóraś, Ishak

Pogoń – Lech, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 9. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Pogoń Szczecin – Lech Poznań transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 15:00. Serdecznie zachęcamy do skorzystania również z naszej oferty i obejrzenia meczu w usłudze CANAL+ Online. W promocyjnej ofercie wykupując abonament na sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 270 zł. Łatwo zatem policzyć, że w prosty sposób można zaoszczędzić aż 90 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.