fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Sasal

Pogon Grodzisk Mazowiecki Świt Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 15:14 .

Pogoń – Świt, typy bukmacherskie

Pogoń Grodzisk to dla wielu postronnych obserwatorów niespodziewany lider Betclic 2. Ligi po trzech kolejkach gier. Najistotniejsze jest jednak to, że na swoją pozycję ekipa Marcina Sasala zasłużyła, grając bez kompleksów. W trzech meczach zespół ten zdobył sześć bramek, tracąc tylko jedną. Niemniej z dobrej strony na starcie rozgrywek pokazał się też Świt Szczecin, mający na dzisiaj tylko dwa oczka mnie od Pogoni. Tym samym w sobotnie popołudnie dojdzie do hitu kolejki. Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Tymczasem warto zwrócić uwagę na to, że ekipa z Grodziska Mazowieckiego brała udział w ośmiu z ostatnich 10 spotkań u siebie, gdy padały co najmniej trzy gole. Wydaje się to ciekawa opcja na sobotę. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Lukasz Betclic 1.75 Powyżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę Betclic

Pogoń – Świt, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pogoni 0% wygraną Świtu 100% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Pogoni

wygraną Świtu

remisem

Pogoń – Świt, ostatnie wyniki

Zespół Marcina Sasala obrał kierunek, aby walczyć o najwyższe cele w tej kampanii. Taki wniosek nasuwa się po trzech kolejkach ligowych. Tydzień temu Pogoń w pokonanym polu zostawiła GKS Jastrzębie (1:0), a wcześniej poradziła sobie z Podbeskidziem Bielsko-Biała (3:1) i Polonią Bytom (2:0).

Tymczasem ekipa Piotra Klepczarka ma za sobą wygrane potyczki kolejno z Olimpią Elbląg (3:0) oraz z Hutnikiem Kraków (1:0). Z kolei w pierwszej kolejce Świt podzielił się punktami z KKS-em Kalisz, który jeszcze kilka tygodni temu był blisko awansu do Betclic 1. Ligi.

Pogoń – Świt, sytuacja kadrowa

W zespole z Grodziska Mazowieckiego doszło latem do kilku roszad. Między innymi drużynę wzmocnili: Erwin Bahonki, Dominik Kalinowski oraz Jakub Niewiadomski. Odeszli natomiast Michał Gładysz czy Mateusz Mazur. Z kolei świt wzmocnili Aaron Stasiak czy Maciej Spychała. Z klubem zakończyli natomiast współpracę na między innymi Patryk Paczuk oraz Jakub Kuzko.

Pogoń – Świt, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w sobotniej konfrontacji mają gospodarze. Niewykluczone, że potyczka na obiekcie w Grodzisku Mazowieckim zdefiniuje prawdziwe cele obu drużyn. Typ na wygraną Pogoni wyceniono na 2.08. Ewentualne zwycięstwo Świtu zostało oszacowane na 3.25. Z kolei opcja na remis kształtuje się na poziomie 3.35 i to najmniej realny wariant według bukmacherów. Jednocześnie w związku ze spotkaniem z udziałem ekip Marcina Sasala oraz Piotra Klepczarka warto zwrócić uwagę na ofertę Betclic. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Pogon Grodzisk Mazowiecki Świt Szczecin Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 15:14 .

Pogoń – Świt, transmisja meczu

Sobotniej rywalizacji w ramach czwartej kolejki Betclic 1. Ligi z udziałem Pogoni Grodzisk i świtu Szczecin nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. W każdym razie dostępne będą inne mecze w tej serii gier na trzecim poziomie rozgrywkowym. Dostęp do spotkań zapewnią między innymi aplikacja TVP Sport dostępna na urządzenia mobilne i Smart TV, a także usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.