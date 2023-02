PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Za nami już jedna kolejka polskiej ligi po zimowej przerwie. W 19. serii gier „Portowcy” zmierzą się z „Wojskowymi”. Zdecydowanie lepsze nastroje panują w Szczecinie niż we Wrocławiu. Początek starcia pomiędzy Pogonią a Śląskiem w niedzielę 5 lutego o godzinie 17:30.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław 1.72 3.80 5.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2023 17:35 .

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

W niedzielę 5 lutego o godzinie 17:30 Pogoń Szczecin podejmie u siebie Śląsk Wrocław w spotkaniu w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to „Portowcy” przed tą serią gier plasują się na 5. miejscu, a „Wojskowi” są na dopiero 11. pozycji i potrzebują zwycięstw, bowiem od strefy spadkowej dzielą ich tylko cztery punkty. Mamy nadzieję, że w ten weekend będziemy świadkami jeszcze większych emocji niż przed tygodniem.

Śląsk Wrocław przegrał 4 z ostatnich 5 meczów na wyjeździe przeciwko Pogoni Szczecin. Nasz typ: wygrana Pogoni Szczecin.

Jakub Olkiewicz z redakcji Goal.pl stawia na podział punktów. Typ Kuby: remis.

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

Po stronie „Portowców” zabraknie kontuzjowanych Kacpra Kostorza, Kacpra Smolińskiego, Linusa Wahlqvista, Stanisława Wawrzynowicza oraz pauzującego za czerwoną kartkę Konstantinosa Triantafyllopoulosa. W kadrze „Wojskowych” nie należy się spodziewać natomiast Petra Schwarza i Daniela Leo Gretarssona, którzy zmagają się z urazami.

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Ekstraklasa wróciła do gry po zimowej przerwie. Pogoń Szczecin w pierwszym meczu po powrocie mierzyła się z Widzewem Łódź i po emocjonującym spotkaniu padł remis 3:3. Śląsk Wrocław z kolei kompletnie zawiódł w derbach Dolnego Śląska, w których pewnie wygrało Zagłębie Lubin (3:0).

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław, historia

Na pięć poprzednich pojedynków pomiędzy tymi zespołami obie ekipy triumfowały po dwa razy i padł jeden remis.

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi mniej więcej 1.85, a typ na zwycięstwo Śląska Wrocław to około 4.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.55. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Stolarski, Zech, Malec, Koutris – Kurzawa, Dąbrowski – Wędrychowski, Bichakhchyan, Grosicki – Almqvist

Śląsk: Leszczyński – Konczkowski, Poprawa, Verdasca, Janasik – Bukowski, Olsen – Yeboah, Leiva, Jastrzembski – Quintana

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław, kto wygra?

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku za 234 zł (39 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports oraz Polsat Sport. Taki zestaw kosztuje 354 zł za pół roku (59 zł miesięcznie). Początek meczu na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w niedzielę 5 lutego o godzinie 17:30.

