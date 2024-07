Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów, typy na mecz 1. kolejki I Ligi. W sobotę dojdzie do starcia beniaminka z zespołem, typowanym przez wielu jako jeden z kandydatów do spadku. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Pogoń – Chrobry, typy i przewidywania

Pogoń Siedlce wywalczyła awans do I Ligi dzięki zwycięstwu w rozgrywkach drugoligowych. Ten zespół okazał się najlepszy w całej stawce, wracając na zaplecze Ekstraklasy po raz pierwszy od 2018 roku. Latem w ekipie beniaminka doszło do pewnych zmian kadrowych, bowiem odeszli chociażby Przemysław Misiak, Damian Nowak, Tomasz Walczak czy Jakub Burek. Nie zabrakło oczywiście wzmocnień. Do Pogoni trafili między innymi Daniel Pik z Radomiaka Radom, Oskar Krzyżak z Rakowa Częstochowa czy Jakub Lutostański ze Śląska Wrocław.

W ramach pierwszej kolejki Pogoń Siedlce zagra przed własną publicznością z Chrobrym Głogów, który miniony sezon zakończył na dwunastej lokacie w tabeli. Teraz Chrobrego uważa się za jednego z głównych kandydatów do spadku z pierwszej ligi, wymieniając go w jednym gronie chociażby z beniaminkami. Zmian w Głogowie nie było zbyt wiele, a wśród wzmocnień można między innymi wymienić Szymona Lewkota, Sebastiana Boneckiego, Kacpra Tabisia czy Patryka Szwedzika.

Początek sezonu zawsze jest pełen niewiadomych, zwłaszcza w przypadku meczów z udziałem beniaminków. Jak Pogoń Siedlce zaaklimatyzuje się na wyższym poziomie rozgrywkowym? Mając na uwadze przebieg spotkań towarzyskich można odnieść wrażenie, że drużyna beniaminka nie kalkuluje, a starcia z jej udziałem będą obfitować w wysokie wyniki bramkowe. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Pogoń – Chrobry, ostatnie wyniki

Pogoń Siedlce ma za sobą trzy mecze towarzyskie w trakcie przygotowań do sezonu 2023/2024. Beniaminek pierwszej ligi w ostatnim spotkaniu kontrolnym ograł Znicza Pruszków 2-1, a wcześniej zaliczył dwie porażki z przedstawicielami zaplecza Ekstraklasy – Polonią Warszawa (2-3) oraz Górnikiem Łęczna (1-3).

Chrobry Głogów podczas letnich przygotowań rozegrał cztery sparingi, a więc jeden więcej od swojego najbliższego rywala. Tylko jeden zespół był jednak z poziomu pierwszoligowego. To Miedź Legnica, z którą Chrobry przegrał 0-1. Ekipa z Głogowa pokonała natomiast KKS Kalisz (2-0) i Ślęzę Wrocław (1-0), zaś z Kotwicą Kołobrzeg zremisowała 1-1.

Pogoń – Chrobry, historia

Po raz ostatni w rozgrywkach ligowych Pogoń Siedlce i Chrobry Głogów mierzyli się ze sobą w sezonie 2017/2018. Miało to wówczas miejsce na zapleczu Ekstraklasy. W Siedlcach padł remis 1-1, zaś w Głogowie gospodarze wygrali 3-1. Był to sezon, który zakończył się spadkiem Pogoni. Od tego czasu te ekipy spotkały się dwukrotnie w Pucharze Polski. W 2022 roku Pogoń Siedlce wygrała z Chrobrym Głogów 3-1 i awansowała do 1/8 finału.

Pogoń – Chrobry, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają Pogoń Siedlce za faworyta sobotniego meczu. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.19. W przypadku ewentualnej wygranej Chrobrego Głogów jest to natomiast 3.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Pogoń Siedlce Remis Chrobry Głogów 2.19 3.45 3.00 2.19 3.45 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2024 19:50 .

Pogoń – Chrobry, przewidywane składy

Pogoń Siedlce:

Chrobry Głogów:

Pogoń – Chrobry, kto wygra?

Pogoń – Chrobry, transmisja meczu

Sobotni mecz 1. kolejki I Ligi pomiędzy Pogonią Siedlce a Chrobrym Głogów rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV.

