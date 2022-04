Pogoń – Raków: typy, kursy, zapowiedź (20.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Spotkanie 31. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Rakowem Częstochowa zostanie rozegrane awansem już 20 kwietnia. Ma to związek z finałem Pucharu Polski, w którym piłkarze Marka Papszuna 2 maja zagrają z Lechem Poznań. Będzie to mecz na szczycie, który w znacznym stopniu może zadecydować o mistrzostwie Polski. Obie ekipy mają tyle samo punktów i zajmują odpowiednio 2. i 3. miejsce. Początek spotkania o godzinie 20:30.

Pogoń – Raków, typy i przewidywania

W spotkaniu Pogoni z Rakowem trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Obie drużyny idą ramię w ramię w tym sezonie PKO Ekstraklasy, zdobywając po 29. kolejkach taką samą ilość punktów. Z jednej strony małego plusika można postawić przy drużynie gospodarzy, którzy będą mieli atut własnego boiska, jednak z drugiej patrząc na historyczny bilans starć obu ekip to lepszy jest zespół z Częstochowy. Zarówno Pogoń, jak i Raków strzelają dużo bramek, ale mecze o tak wielkim ciężarze gatunkowym potrafią sprawić, że często jesteśmy świadkami typowego spotkania walki w środku pola. Obie ekipy strzelały przynajmniej jedną bramkę w ostatnich pięciu spotkaniach, dlatego nasz typ to: obie drużyny strzelą – TAK.

Pogoń – Raków, sytuacja kadrowa

Drużyna Pogoni Szczecin przystąpi do tego pojedynku w komfortowej sytuacji, bowiem żaden zawodnik nie jest zawieszony za nadmiar żółtych kartek. W gorszej sytuacji jest Raków Częstochowa, który będzie sobie musiał radzić bez podstawowego gracza Patryka Kuna. Jeśli chodzi o zespół Portowców to od dłuższego czasu kontuzjowani są Kacper Smoliński i Alex Gorgon i tej dwójki na pewno nie zobaczymy w środowym spotkaniu. Występ Luisa Maty stoi pod znakiem zapytania. Portugalczyk rozchorował się w poprzednim tygodniu i nie wiadomo, czy zdąży dojść do zdrowa. W ekipie Marka Papszuna ciągle z urazami zmagają się Dominik Wydra i Bogdan Racovitan. Pod znakiem zapytania stoi występ w Szczecinie Zorana Arsenicia. Do składu wraca natomiast Fran Tudor, który nie zagrał w poprzedniej ligowej kolejce z powodu zawieszenia za kartki.

Pogoń – Raków, ostatnie wyniki

Pogoń w ostatniej kolejce ligowej pokonała na wyjeździe Jagiellonię Białystok 2:1, a bramki dla Portowców zdobywali w tym spotkaniu Grosicki i Drygas. W ostatnich pięciu spotkaniach drużyna ze Szczecina trzykrotnie schodziła z murawy w roli zwycięzców pokonując wcześniej wspomnianą drużynę z Podlasia oraz Górnika Łęczną i Wisłę Kraków. Portowcy nie dali rady Wiśle Płock dość niespodziewanie przegrywając przed własną publicznością 1:2, a także zremisowali 1:1 z Cracovią.

Raków w miniony weekend pokonał Termalikę 3:0. W ostatnich pięciu ligowych meczach podopieczni Marka Papszuna odnieśli trzy zwycięstwa (Termalika, Warta, Stal), a dwukrotnie zremisowali (Śląsk, Legia). 6 kwietnia pokonali Legię Warszawa w półfinale Pucharu Polski 1:0. Zarówno Raków jak i Pogoń mają po 59 punktów w ligowej tabeli i zajmują odpowiednio 3. i 2. miejsce. Pierwszy jest Lech Poznań, który dotychczas także uzbierał taką samą ilość punktów.

Pogoń – Raków, historia

W ostatnim spotkaniu obu drużyn w ramach 14. kolejki PKO Ekstraklasy padł bezbramkowy remis. Generalnie lepszy bilans w starciach tych zespołów ma Raków. Podopieczni Marka Papszuna w ostatnich pięciu spotkaniach wygrywali dwukrotnie i raz przegrali. Dwa razy drużyny dzieliły się punktami. Jeśli spojrzymy na całą historię pojedynków Pogoni z Rakowem to także zdecydowanie lepiej prezentują się w tych pojedynkach częstochowianie. Drużyna z województwa śląskiego wygrywała dziewięciokrotnie, pięć razy spotkania kończyły się wynikiem remisowym i pięciokrotnie lepsza była Pogoń. Bilans bramkowy na korzyść drużyny z Częstochowy 23 – 15.

Pogoń – Raków, typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Pogoń Szczecin, a kursy na Portowców wynoszą około 2,45. Ale historia pokazuje, że Raków znakomicie sobie radzi w pojedynkach z zespołem ze Szczecin. Kursy na triumf podopiecznych Marka Papszuna wynoszą około 3,10.

Pogoń – Raków, przewidywane składy

Pogoń: Stipica, Stolarski, Triantafyllopoulos, Malec, Bartkowski, Dąbrowski, Jean Carlos, Żurawski, Kowalczyk, Grosicki, Zahović

Raków: Kovacević, Tudor, Petrasek, Rundić, Sorescu, Gvilia, Papanikolaou, Wdowiak, Sturgeon, Gutkowskis, Lopez

Pogoń – Raków, transmisja meczu

Środowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport, Canal+ 4K oraz TVP Sport.