Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Resovia Rzeszów, typy na mecz 12. kolejki Betclic 2. Ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Żukowski

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 22:29 .

Pogoń – Resovia, typy i przewidywania

W niedzielę w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się hit 12. kolejki Betclic 2. Ligi. Tamtejsza Pogoń podejmie bowiem Resovię Rzeszów. Obie ekipy od początku sezonu punktują na wysokim poziomie i pozostają w grze o awans do pierwszej ligi. Pogoń długo była liderem tabeli, ale spadła na trzecią lokatę. Aktualnie może pochwalić się drugą najskuteczniejszą defensywą w stawce. Resovia prezentuje natomiast zupełnie inny styl gry, o czym świadczy intrygujący bilans bramkowy. Tylko kilka ekip straciło od niej więcej goli. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Pogoń – Resovia, ostatnie wyniki

Pogoń Grodzisk Mazowiecki w poprzedniej ligowej kolejce podzieliła się punktami z Rekordem Bielsko Biała. Był to rozczarowujący wynik, mając na uwadze niską pozycję rywala w tabeli. Wcześniej Pogoń sprawiła bardzo dużą sensację, eliminując z Pucharu Polski Lechię Gdańsk. Drugoligowiec okazał się lepszy od przedstawiciela Ekstraklasy, skuteczniej trafiając w konkursie jedenastek.

Resovia Rzeszów także nie zdobyła w poprzedniej kolejce kompletu punktów. Zatrzymała ją Olimpia Elbląg, a mecz zakończył się remisem 2-2. Podobnie jak Pogoń, Resovia ma za sobą fantastyczny występ w Pucharze Polski, gdzie awansowała do kolejnej rundy kosztem Lecha Poznań (1-0).

Pogoń – Resovia, historia

Nie odnotowano bezpośrednich meczów tych dwóch drużyn.

Pogoń – Resovia, kursy bukmacherskie

Dużym faworytem bukmacherów jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Kurs na jej wygraną wynosi 1.75. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Resovii jest to natomiast 3.95. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Remis Resovia 1.75 3.75 3.95 1.75 3.75 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 22:29 .

Pogoń – Resovia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Pogoni 0% Remisem 0% Wygraną Resovii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Pogoni

Remisem

Wygraną Resovii

Pogoń – Resovia, transmisja meczu

Mecz Pogoni z Resovią można obejrzeć w telewizji na TVP Sport, a także w internecie w aplikacji TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl. Dostęp do transmisji z tej rywalizacji zapewni usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.