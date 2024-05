Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (25.05.2024)

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz ostatniej kolejki rozgrywek Ekstraklasy. "Portowcy" w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się z zespołem prowadzonym przez Jana Urbana. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (25 maja) o godzinie 17:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Smoliński

Pogoń Szczecin Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2024 10:13 .

Pogoń – Górnik, typy bukmacherskie

Już w sobotę zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu Ekstraklasy. W jednym ze spotkań Pogoń Szczecin przed własną publicznością zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Oba zespoły z pewnością liczą na zwycięstwo, bowiem trwa zażarta walka o czwartą lokatę na koniec rozgrywek. Nadchodząca rywalizacja zatem zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja spodziewam się, że ostatecznie starcie rozstrzygnie się na korzyść zespołu prowadzonego przez Jensa Gustafssona. Mój typ: wygrana Pogoni Szczecin

Superbet 150.00* wygrana Pogoni Szczecin Zagraj!

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube.

Jakub Superbet 1.50 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Pogoń – Górnik, promocja

W promocji Superbet na mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy można zyskać bonus 300 zł za wygrany zakład 1X2 na dowolne spotkanie. Szczegóły oferty są dostępne na stronie bukmachera.

Pogoń – Górnik, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin nie może zaliczyć końcówki sezonu do udanych. Podopieczni Jensa Gustafssona w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (1:0 z Puszczą Niepołomice), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Jagiellonią Białystok i 0:0 ze Stalą Mielec), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Wisłą Kraków w finale Pucharu Polski oraz 1:2 z Rakowem Częstochowa).

Górnik Zabrze natomiast może pochwalić się lepszym bilansem ostatnich pięciu spotkań niż ich sobotni rywale. Zespół Jana Urbana bowiem w tym czasie odniósł dwie wygrane (1:0 z Rakowem Częstochowa i 4:1 z ŁKS-em Łódź), zaliczył dwa remisy (1:1 ze Stalą Mielec oraz 1:1 z Puszczą Niepołomice), a także poniósł jedną porażkę (0:5 z Cracovią).

Pogoń – Górnik, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Na początku grudnia w rozgrywkach ligowych padł remis 1:1. Natomiast kilka dni później w Pucharze Polski lepsza okazała się Pogoń Szczecin, zwyciężając 2:1. Z kolei w ubiegłym sezonie dwa zwycięstwa powędrowały do rąk Górnika Zabrze.

Pogoń – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniego starcia jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Portowców”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.81 – 1.85. Natomiast na zwycięstwo Górnika Zabrze wynoszą nawet 3.90. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Pogoń – Górnik, kto wygra?

Pogoń – Górnik, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Górnik Zabrze Jan Urban Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 21 João Gamboa 22 Vahan Bichakhchyan 25 Wojciech Lisowski 32 Leonardo Koutris 33 Mariusz Malec 51 Patryk Paryzek 71 Olaf Korczakowski 81 Bartosz Klebaniuk 5 Kryspin Szczesniak 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 19 Norbert Barczak 23 Filipe Nascimento 25 Michal Siplak 32 Michal Szromnik 41 Soichiro Kozuki

Pogoń – Górnik, transmisja meczu

Spotkanie Pogoni Szczecin z Górnikiem Zabrze z polskim komentarzem transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. To starcie można więc obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu w Szczecinie już w najbliższą sobotę, 25 maja o godzinie 17:30

