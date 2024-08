Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Jastrzebie: typy i kursy na mecz w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. W sobotnie popołudnie dojdzie do ciekawego starcia. Początek rywalizacji już w sobotę (10 sierpnia) o godzinie 12:00.

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Brede

Podbeskidzie Bielsko-Biała GKS Jastrzębie Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 12:05 .

Podbeskidzie – Jastrzębie, typy bukmacherskie

W sobotnie popołudnie dojdzie do ciekawego starcia w rozgrywkach Betclic 2. Ligi, w którym Podbeskidzie Bielsko-Biała przed własną publicznością zmierzy się z GKS-em Jastrzębie. W lepszych nastrojach do zbliżającego się meczu przystępują gospodarze, którzy w ostatnim meczu, w ramach Pucharu Polski, odnieśli zwycięstwo. Podopieczni Piotra Dziewickiego natomiast musieli uznać wyższość rywala i odpadli z rozgrywek. Nadchodząca rywalizacja zatem zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty zgarnie zespół “Górali”. Mój typ: wygrana Podbeskidzia Bielsko-Biała

Betclic 1.79 wygrana Podbeskidzia Bielsko-Biała Zagraj!

Podbeskidzie – Jastrzębie, ostatnie wyniki

Podbeskidzie Bielsko-Biała nie może zaliczyć początku sezonu do udanego. “Górale” co prawda zwyciężyli w Pucharze Polski ze Stomilem Olsztyn (2:0), ale w lidze nie odnieśli zwycięstwa. Do tej pory zaliczyli jeden remis (0:0 z Olimpią Elbląg) oraz ponieśli dwie porażki (1:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i 0:1 z Polonią Bytom).

GKS Jastrzębie natomiast po początku sezonu ma podobne odczucia, co ich sobotni rywal. W lidze drużyna Piotra Dziewickiego odniosła jedno zwycięstwo (5:0 z Hutnikiem Kraków), zaliczyła jeden remis (1:1 z Olimpią Elbląg), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki). Jastrzębianie w Pucharze Polski natomiast odpadli w starciu z Polonią Bytom (0:2).

Podbeskidzie – Jastrzębie, historia

Ostatnie dwie potyczki między tymi zespołami były towarzyskie. W 2023 roku lepsze okazało się Podbeskidzie Bielsko-Biała, natomiast rok wcześniej padł remis. Ostatnie mecze w rozgrywkach ligowych przypadły na sezon 2021/22. Wówczas w rundzie jesiennej zwycięstwo trafiło do rąk “Górali”, a wiosną padł bezbramkowy remis.

Podbeskidzie – Jastrzębie, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem sobotniej potyczki jest Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa GKS-u Jastrzębie kurs sięga nawet 3.80. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Podbeskidzie Bielsko-Biała GKS Jastrzębie 1.79 3.60 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 12:05 .

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Podbeskidzia 100% remisem 0% wygraną GKS-u 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Podbeskidzia

remisem

wygraną GKS-u

Podbeskidzie – Jastrzębie, transmisja meczu

Sobotni mecz w rozgrywkach Betclic 2. Ligi pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała a GKS-em Jastrzębie rozpocznie się o godzinie 12:00. Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Mecz możesz obejrzeć także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.