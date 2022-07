Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (31.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GieKSy Katowice

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice to jeden z trzech niedzielnych meczów w ramach trzeciej kolejki Fortuna 1 Ligi. W różnych nastrojach przystąpią do potyczki obie drużyny. Górale mają za sobą cenna wygrana nad Odrą Opole. Tymczasem team Rafała Góraka podzielił się punktami Bruk-Betem Termaliką. Jak będzie w najbliższym starciu z udziałem Podbeskidzia o GieKSy? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, typy i przewidywania

Podbeskidzie Bielsko-Biała nie zaczęło dobrze nowej kampanii. Ekipa Mirosława Smyły w pierwszym ligowym spotkaniu w nowym sezonie uległa w roli gospodarza Arce Gdynia (0:2). Bardziej konkretni w swoich poczynaniach Górale byli w boju z Odrą Opole, co skutkowało cenną wiktorią (2:1).

GieKSa Katowice ma natomiast za zwycięstwo w Fortuna 1 Lidze nad ŁKS-em (2:0). Tymczasem w starciu z Bruk-Betem Termaliką podopieczni Rafała Góraka dali sobie wydrzeć punkty rzutem na taśmę i ostatecznie podzielili się punktami ze Słoniami (3:3).

Podbeskidzie w każdym z czterech ostatnich bojów w roli gospodarza przegrywało z GieKSą. Spodziewamy się zatem kolejnej wiktorii katowiczan. Nasz typ: wygrana GKS-u.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki prawdopodobnie w optymalnym zestawieniu. Katowiczanie będą natomiast osłabieni brakiem takich zawodników jak: Rafał Figiel, czy Daniel Tanżyna.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Podbeskidzie w roli gospodarza nie zaczęło dobrze nowej kampanii. Ogólnie w czterech ostatnich oficjalnych spotkaniach na swoim stadionie Górale ponieśli aż trzy porażki, remisując raz.

GieKSa to z kolei drużyna, która na wyjeździe po raz ostatni przegrała w listopadzie minionego roku, gdy uległa Łódzkiemu KS (0:1). W pozostałych dziesięciu bojach katowiczanie zanotowali pięć zwycięstw i pięć remisów.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, historia

Obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą po raz pierwszy w styczniu tego roku w meczu kontrolnym. Wówczas miał miejsce rezultat 2:2. Ogólnie w pięciu ostatnich bojach między Podbeskidziem i GieKSą miały miejsce cztery remisy i jedna wygrana katowiczan.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, typy bukmacherskie

Bardzo interesująco zapowiada się potyczka na stadionie w Bielsku-Białej. Według Fortuna zakłady bukmacherskie kurs na wiktorię gospodarzy wynosi 2,10. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, przewidywane składy

Podbeskidzie: Igonen – Simonsen, Rodriguez, Markow, Bernard, Sitek, Misztal, Bonifacio, Janota, Roman, Biliński

GKS: Kudła – Wasielewski, Jaroszek, Jędrych, Kołodziejski, Rogala, Bród, Repka, Urynowicz, Błąd, Roginić.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, transmisja meczu

Mecz Podbeskidzie – GKS Katowice będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Extra. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 12:40.

