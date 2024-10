Podbeskidzie Bielsko-Biała – Rekord Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Rekord Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na derbowy mecz w Betclic 2. lidze. To pierwsze takie starcie w historii 170-tysięcznego miasta, co więc postawić w tej rywalizacji?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Rekord Bielsko-Biała: przewidywania

To będą pierwsze, historyczne derby Bielska-Białej. W niedzielę w ramach 12. kolejki Betclic 2. ligi na stadionie miejskim pod Klimczokiem spotkają się ze sobą bowiem zespoły Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Rekordu Bielsko-Biała. Będzie to jednak starcie dwóch przeciętnie radzących sobie w tym sezonie ekip, niemniej ponad 5000 kibiców, którzy mają się tego dnia zjawić na stadionie powinni zrobić doskonałą atmosferę, a ja spodziewam się sporej liczny goli i otwartego, atrakcyjnego meczu. Co jednak postawić? Mój typ: Podbeskidzie Bielsko-Białą wygra mecz.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Rekord Bielsko-Biała: ostatnie wyniki

Nie ma co ukrywać, oba zespoły nie są w zbyt dobrej formie w tym sezonie. Podbeskidzie miało walczyć o najwyższe cele, a jak do tej pory muszą zadowolić się głównie sinusoidalną pozycją w środku tabeli. Górale grają bowiem bardzo nierówno, z jednej strony potrafią pokonać mocnego rywala, jak chociażby Wieczysta Kraków, a z drugiej mają problemy z np. Olimpią Grudziądz. Niemniej znacznie lepiej radzą sobie na własnym stadionie, co może cieszyć kibiców.

Z kolei Rekord po fatalnym otwarciu sezonu, w ostatnich tygodniach radzi sobie lepiej. Gracze Dariusza Klaczy w dwóch ostatnich meczach zdobyli cztery punkty i jest to prawie połowa ich dotychczasowego dorobku. Niemniej nadal pozostają oni w strefie spadkowej, ale po niedzielnym meczu mogą zamienić się z lokalnym rywalem i przeskoczyć go w tabeli.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Rekord Bielsko-Biała: historia

To będzie pierwsze w historii starcie tych ekip. Co więcej, będą to pierwsze w historii derby Bielska-Białej na tak wysokim poziomie.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Rekord Bielsko-Biała: kto wygra?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Rekord Bielsko-Biała: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic. Faworytem tego meczu jest zespół Podbeskidzia. Kurs na zwycięstwo Górali wynosi około 1.88. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.70. Zwycięstwo Rekordu to mniej więcej kurs w wysokości 3.60 lub 3.80.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Rekord Bielsko-Biała: transmisja

Mecz ten będzie transmitowany na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Początek meczu w niedzielę 6 października 2024 roku o godzinie 15:00.

