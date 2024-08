Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2024)

Piast Gliwice - Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Podopieczni Aleksandara Vukovicia w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się z "Miedziowymi". Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (24 sierpnia) o godzinie 20:15.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Pyrka

Piast Gliwice Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2024 21:22 .

Piast – Zagłębie, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamkniemy spotkaniem, w którym Piast Gliwice przed własną publicznością podejmie Zagłębie Lubin. Zarówno jedni jak i drudzy będą chcieli zamazać plamę po ostatnich meczach, bowiem oba zespoły musiały uznać wyższość rywala. Nadchodzący mecz zatem zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że jednak pełna pula punktów trafi do dorobku drużyny dowodzonej przez Aleksandara Vukovicia. Mój typ: wygrana Piasta Gliwice

Piast – Zagłębie, ostatnie wyniki

Piast Gliwice całkiem dobrze prezentuje się od początku rozgrywek. Podopieczni Aleksandara Vukovicia w czterech spotkaniach ligowych odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 ze Śląskiem Wrocław i 2:1 z Legią Warszawa), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Cracovią oraz 2:2 z GKS-em Katowice), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 ze Stalą Mielec).

Zagłębie Lubin natomiast prezentuje się zdecydowanie gorzej. “Miedziowi” po pięciu kolejkach nowego sezonu mają na koncie jedno zwycięstwo (1:0 z Puszczą Niepołomice), dwa remisy (2:2 z Pogonią Szczecin i 1:1 z Lechią Gdańsk), a także dwie porażki (0:2 z Legią Warszawa oraz 0:1 z Lechem Poznań).

Piast – Zagłębie, historia

W ubiegłym sezonie doszło do dwóch stać pomiędzy Piastem Gliwice a Zagłębiem Lubin. W rundzie rewanżowej padł remis 1:1. Wiosną natomiast zwycięstwo trafiło do rąk podopiecznych Aleksandara Vukovicia, którzy wygrali rezultatem 2:0.

Piast – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej potyczki jest Piast Gliwice. Jeśli rozważasz typ na wygraną ekipy Aleksandara Vukovicia, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.82 – 1.85. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięgają nawet 4.50. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Piast – Zagłębie, kto wygra?

Piast – Zagłębie, przewidywane składy

Piast Gliwice: Plach – Pryka, Mosór, Czerwiński, Huk – Dziczek, Tomasiewicz – Kostadinov, Chrapek, Ameyaw – Rosołek

Zagłębie Lubin: Hładun – Grzybek, Orlikowski, Ławniczak, Mata – Radwański, Makowski – Kusztal, Mróz, Wdowiak – Kurminowski

Piast – Zagłębie, transmisja

Spotkanie Piast Gliwice – Zagłębie Lubin będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+Online. Dostęp do transmisji online można uzyskać, kupując pakiet Super Sport za pośrednictwem naszej strony. Koszt abonamentu to 65 zł miesięcznie. W cenie poza rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy można oglądać również spotkania w Lidze Mistrzów. Początek rywalizacji w Gliwicach już w sobotę, 24 sierpnia, o godzinie 20:15.

