PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Mecz Piast Gliwice – Zagłębie Lubin otworzy 3. kolejkę Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w piątek 29 lipca. Początek meczu o godzinie 18:00. Przedstawiamy typy i kursy bukmacherskie na to spotkanie.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Zagłębie Lubin 2.09 3.45 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lipca 2022 19:42 .

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: typy i przewidywania

Piast i Zagłębie jeszcze nie zaznały smaku zwycięstwa w tym sezonie, ba, nawet nie mogły się cieszyć ze strzelonych goli. Gliwiczanie na inaugurację przegrali w Białymstoku 0:1, a w drugiej kolejce ich mecz z Rakowem został przełożony. Z kolei Miedziowi najpierw bezbramkowo zremisowali ze Śląskiem Wrocław, a potem ponieśli porażkę z Legią (0:2).

Faworytem według bukmacherów są gospodarze. Na wygraną Piasta kursy są w okolicach 2.05 – 2.10. Czysta jedynka wydaje się ciekawą opcją, biorąc pod uwagę postawę obu drużyn w ostatnim sezonie, ale patrząc na 10 ostatnich bezpośrednich starć, w aż pięciu przypadkach padał remis. Trudno określić, czy któraś z drużyn się przełamie, więc raczej warto grać podpórki z underami 3,5 lub nawet 2,5. Ten drugi (po wyższym kursie) padał aż sześciokrotnie w ostatnich 10 meczach między tymi zespołami. My jednak skłaniamy się, by zaryzykować i dajemy typ na remis. W Fuksiarzu po kursie 3.35. Nasz typ: remis

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: sytuacja kadrowa

Waldemar Fornalik i Piotr Stokowiec mają spory komfort przy ustalaniu składów na najbliższy mecz. Nie ma wielu kontuzji, a piłkarze, którzy powoli wracają do zdrowia już od wielu tygodni mają urazy, więc szkoleniowcy w tym czasie mogli już opracowywać taktykę uwzględniającą te absencje. Po stronie Piasta zabraknie na pewno Tomasa Huka, który zerwał więzadła w kolanie. Ciągle z podobnym urazem zmaga się Tihomir Kostadinov. W zespole gości w meczu z Legią nie zagrali Jakub Żubrowski i Sasa Zivec. Do gry w oficjalnym spotkaniu wrócił za to Koki Hinokio, który opuścił końcówkę poprzedniego sezonu z powodu kontuzji.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: ostatnie wyniki

Początek sezonu w wykonaniu obu zespołów jest słaby. Trudno jednak określić formę obu drużyn, bo zagrały łącznie dopiero trzy spotkania. Dopiero za 3-4 tygodnie będzie można powiedzieć coś więcej na temat tego, jak może wyglądać sezon, a przynajmniej pierwsza runda, w ich wykonaniu.

Piast bardzo dobrze radził sobie w okresie przygotowawczym z krajowymi rywalami z niższych lig. W tych spotkaniach zanotował trzy zwycięstwa i remis. Tuż przed startem ligi przegrał z Sigmą Ołomuniec 1:2. Zagłębie wygrało trzy z czterech sparingów, ale już w lidze zacięło się, nie strzeliło gola w dwóch pierwszych spotkaniach i na razie z jednym punktem na koncie zajmuje 13. miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: historia

Zagłębie Lubin wygrało tylko raz z Piastem w ostatnich dziesięciu bezpośrednich meczach. Jest to jednak świeże zwycięstwo sprzed roku i to właśnie na stadionie w Gliwicach. Często jednak w starciach tych dwóch zespołów pada remis. Tak zakończył się ostatni mecz w Lubinie z marca tego roku. Wówczas nie zobaczyliśmy goli.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: kursy bukmacherskie

Faworytem tego starcia są gospodarze. Kursy bukmacherskie na mecz Piast – Zagłębie przemawiają na korzyść gliwickiego klubu. Kursy na zwycięstwo Piasta są w okolicach 2.05 – 2.10. Wygrana Zagłębia jest po kursie ponad 3.70, a remis około 3.30. Obstawiając ten mecz warto skorzystać z oferty Fuksiarza, który ma Cashback 50% do kwoty 500 zł bez obrotu! Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego GOAL.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: przewidywane składy

Piast: Plach – Holubek, Mosór, Czerwiński, Reiner, Pyrka – Chrapek, Hateley, Tomasiewicz – Sappinen, Wilczek.

Zagłębie: Bieszczad – Giorbelidze, Jach, Ławniczak, Kopacz – Starzyński, Poletanović, Łakomy, Chodyna, Gaprindaszwili – Dolezal.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: transmisja

Mecz Piast Gliwice – Zagłębie Lubin odbędzie się w piątek 29 lipca. Początek spotkania o godzinie 18:00. Prawa do transmisji Ekstraklasy ma CANAL+. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. CANAL+ ma także ofertę dla kibiców, którzy spotkanie będą chcieli śledzić w internecie. Mecz będzie można zobaczyć w usłudze CANAL+ online. Półroczny dostęp do oferty kosztuje po obniżce z 270 zł tylko 198 zł. Wystarczy zarejestrować konto w Canal+ online za pośrednictwem naszej strony.