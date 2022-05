Piast Gliwice – Radomiak: typy, kursy, zapowiedź (21.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice - Radomiak

Piast Gliwice – Radomiak to jeden z dziewięciu sobotnich meczów ostatniej 34. kolejki PKO Ekstraklasy. Faworytem do zwycięstwa w tym boju są podopieczni Waldemara Fornalika, chcący zwycięstwem na swoim stadionie zakończyć kampanię. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Radomiak 1.95 3.70 4.30

Piast Gliwice – Radomiak, typy na mecz i przewidywania

Piast Gliwice w pięciu ostatnich spotkaniach PKO Ekstraklasy w roli gospodarza przegrał tylko raz, co miało miejsce w boju z Lechem Poznań (1:2). Radomiak to natomiast drużyna, która od siedmiu meczów nie wygrała na wyjeździe. Biorąc pod uwagę te obserwacje, typujemy wiktorię Piastunek. Nasz typ: wygrana Piasta.

Piast Gliwice – Radomiak, sytuacja kadrowa

Obie drużyny nie będą mogły zagrać w swoich optymalnych zestawieniach. W szeregach gliwiczan wyłączeni z gry będą: Miguel Munoz, Tihomir Kostadinov oraz Rauno Sappinen. Tymczasem w zespole z Radomia nie będa mogli wystąpić Damian Jakub oraz Luizao.

Piast Gliwice – Radomiak, ostatnie wyniki

Piast Gliwice w poprzedniej serii gier pokonał Bruk-Bet Termalikę (1:0). Gola na wagę wygranej Niebiesko-czerwonych strzelił Tomas Huk. Jednocześnie gliwiczanie wrócili na ścieżkę zwycięstw po przegranym boju z Lechem Poznań (1:2).

Radomiak ma natomiast za sobą wygrany bój z Wisłą Kraków (4:2), która ostatecznie jest już pewna spadku z PKO Ekstraklasy. Zieloni wrócili na ścieżkę zwycięstw po pogromie z Zagłębiem Lubin (1:6).

Piast Gliwice – Radomiak, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą 14 grudnia 2021 roku. Wówczas miał miejsce wynik 2:2. Ogólnie dwa ostatnie boje między oboma zespołami zakończyły się remisem.

Piast Gliwice – Radomiak, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Mariusza Lewandowskiego w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 4,30. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Piast Gliwice – Radomiak, przewidywane składy

Piast: Plach – Mosór, Czerwiński, Einer, Holubek, Kaput, Hateley, Konczkowski, Chrapek, Kądzior, Wilczek

Radomiak: Majchrowicz – Goncalo Silva, Raphael, Cichocki, Abramowicz, Radecki, Łukasik, Cele, Leandro, Luis Machado, Angielski.

Piast Gliwice – Radomiak, transmisja meczu

Mecz Piast – Radomiak nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, ale użytkownicy Canal+ online będą mogli oglądać to spotkanie na jednej z anten specjalnych. Starcie zacznie się o 17:30.

