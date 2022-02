fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Cholewiak

Piast Gliwice – Górnik Zabrze to ostatni sobotni mecz w ramach 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Obie drużyny przystąpią do meczu w różnych nastrojach. Ostatnio więcej powodów do zadowolenia mogli mieć podopieczni Waldemara Fornalika. Niemniej zespół Jana Urbana nie zamierza tanio sprzedać skóry na obiekcie przy Okrzei. W naszej zapowiedzi na mecz Piast – Górnik znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Górnik Zabrze 2.36 3.50 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 18:17 .

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, typy na mecz i przewidywania

W dziesięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami, gdy Piast Gliwice był gospodarzem, Niebiesko-czerwoni zaliczyli pięć zwycięstw, trzy mecze zakończyły się remisem i dwukrotnie górą byli zawodnicy Górnika Zabrze. W poprzedniej kampanii gliwicki team wygrał oba starcia z Trójkolorowymi w PKO Ekstraklasie. Na Stadionie Miejskim w Gliwicach 2:0, a na wyjeździe 2:1. W związku z tym, że Piast nie strzelił gola tylko w trzech na 11 ostatnich meczów u siebie, a Górnik tylko dwa razy w 10 ostatnich spotkania na wyjeździe, to typujemy, że oba zespoły strzela gola. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Gospodarze do sobotniej potyczki podejdą osłabieni brakiem takich zawodników jak Tomasz Jodłowiec i Miguel Munoz. Tymczasem w ekipie z Zabrza zabraknie tylko Alexa Sobczyka.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Piast Gliwice do niedzielnej batalii podejdzie, mogąc pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu. Podopieczni Waldemara Fornalika pozostawili w pokonanym polu Śląsk Wrocław (3:1) i Wisłę Płock (2:0). Jednocześnie Niebiesko-czerwoni legitymują się dorobkiem 29 punktów na koncie.

Zobacz także: tabela PKO Ekstraklasa

Górnik Zabrze aktualnie może pochwalić się bilansem 32 oczek. Tydzień temu zespół Jana Urbana zremisował z Rakowem Częstochowa (1:1), a w wcześniej uległ w roli gospodarza Jagiellonii Białystok (1:2).

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą 9 lutego tego rok w ramach Fortuna Pucharu Polski. W tym starciu górą byli zabrzanie, którzy pokonali gliwicką ekipę po serii rzutów karnych. Tymczasem pierwsza potyczka ligowa między oboma zespołami zakończyła się wiktorią Piasta (1:0) po golu Patryka Sokołowskiego.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Waldemara Fornalika w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 2,36. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Piast: Plach – Huk, Czerwiński, Mosór, Konczkowski, Hateley, Chrapek, Holubek, Kądzior, Sappinen, Wilczek

Górnik: Bielica – Gryszkiewicz, Janicki, Wiśniewski, Janża, Manneh, Kubica, Dadok, Cholewiak, Nowak, Krawczyk.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Spotkanie Piast – Górnik będzie można zobaczyć w sobotni wieczór w telewizji. Transmisja z meczu będzie dostępna na antenach Canal+ Sport i Cana+ Sport 3. Starcie zacznie się o 20:00.

Program Canal+ Sport 3 znajduje się w ofercie pakietu sportowego Polsat Box Go. Tak się składa, że można z niego korzystać przez 30 dni za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

