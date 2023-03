pashaBiceps – Dubiel: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2023)

PashaBiceps - Dubiel: typy i kursy na walkę. W walce wieczoru podczas sobotniej gali High League zmierzą się Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski i Marcin Dubiel. W roli zdecydowanego faworyta przystąpi do niego legenda światowej sceny CS-GO. Czy w tej konfrontacji możliwa jest niespodzianka?

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski

pashaBiceps – Dubiel, typy

Zdecydowanym faworytem pojedynku jest pashaBiceps, który już na pierwszy rzut oka dysponuje znacznie lepszymi warunkami fizycznymi. O sile legendy CS:GO przed rokiem przekonał się Michał “Owca” Owczarzak. Teraz ciężka przeprawa czeka Marcina Dubiela, który wykazał się dużą odwagę przyjmując ofertę tej walki. My nie mamy jednak wątpliwości, że w sobotni wieczór ręce w geście triumfu uniesie pashaBiceps. My stawiamy na to, że walka zakończy się jego zwycięstwem przed czasem.

pashaBiceps – Dubiel, zapowiedź walki

Jarosław “pashaBiceps” Jarząbkowski to jeden z najbardziej znanych zawodowych graczy w Counter-Strike. W trakcie swojej e-sportowej kariery był wiele razy przez fachowe serwisy zaliczany do grona najlepszych graczy na świecie, co również potwierdzał wygrywając wiele prestiżowych turniejów.

Przygodę z freak fightami rozpoczął przed rokiem, kiedy w lutym 2022 wystąpił w Krakowie podczas gali High League 2. Wówczas na zasadach boksu stoczył pojedynek z Michałem “Owcą” Owczarzakiem. Świetnie przygotowany pashaBiceps nie dał żadnych szans swoim rywalowi, wygrywając przez techniczny nokaut, po tym jak ten nie był w stanie kontynuować walki.

Kolejną okazję do pokazania się kibicom otrzyma już w sobotę podczas gali High League 6, która odbędzie się w Katowicach. Tym razem jego rywalem będzie Marcin Dubiel, a walka odbędzie się na na zasadach MMA. Rywal pashyBicepsa to już dobrze znana postać kibicom freak fightów. Będzie to dla niego już siódmy pojedynek, w tym drugi podczas gal High League. Dotychczasowy jego bilans to cztery zwycięstwa i dwie porażki. Ostatni raz walczył w listopadzie ubiegłego roku podczas Fame MMA 16, pokonując Mateusza “Trombę” Trąbkę.

pashaBiceps – Dubiel: kursy bukmacherów

W przypadku walki wieczoru w ramach High League 6 bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, kto jest faworytem do zwycięstwa. Zdecydowanie stawiają na pashęBicepsa. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez oficjalnego partnera bukmacherskiego gali – Fortunę. Ewentualne zwycięstwo Marcina Dubiela byłoby w tym przypadku sensacją.

High League 6 Kursy na walkę pashaBiceps – Dubiel Fortuna 1.30 pashaBiceps 3.21 Dubiel Zagraj! Kursy aktualne na 15.03.2023 18:03

pashaBiceps – Dubiel, kto wygra?

