Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, typy bukmacherskie

Mecz z PSG to dla większości francuskich drużyn duże wydarzenie, ale i spory problem pod względem sportowym. Paryżanie u siebie nie mają w zwyczaju tracić punktów, o czym przekonała się Girona w Lidze Mistrzów. To sprawia, że gospodarze są wyraźnym faworytem. Nie sposób jednak skreślać Strasbourga, który w delegacji potrafił strzelić kilka goli takim drużynom jak Lille i Lyon. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, ostatnie wyniki

Piłkarze Luisa Enrique punktują w Ligue 1 na wysokim poziomie. Są to jednak zawodnicy PSG, więc wymaga się od nich więcej. Szczególnie, że w tabeli za poprzedniego pięć spotkań są dopiero na trzecim miejscu. Ich dorobek to 11 na 15 punktów, co plasuje paryżan za Stade Reims i AS Monaco.

W analogicznym zestawieniu Strasbourg otwiera dolną połowę tabeli, w której dopisał do swojego dorobku 6 oczek. Warto zwrócić uwagę, że zespół ze Strasbourga przegrał tylko jeden z pięciu ostatnich meczów (3:4 z Lyonem). W tym okresie Strasbourg zaliczył jeszcze trzy remisy oraz pokonał Marsylię.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. PSG u siebie nie miało problemów z pokonaniem Strasbourga 3:0. Co innego na wyjeździe. Tam paryżanie wypadli nieco słabiej, ale i tak wrócili do stolicy Francji z kompletem punktów po zwycięstwie 2:1.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jak zwykle stawiają PSG w roli wyraźnego faworyta sobotniego meczu. Kurs na wygraną paryżan wynosi 1.28. W przypadku ewentualnej wygranej Strasbourga jest to natomiast nawet 9.25. Kurs na remis wynosi z kolei między 5.60 a 6.20. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, kto wygra?

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, przewidywane składy

Luis Enrique ma kilku piłkarzy, których nieobecność w sobotę jest przesądzona. PSG nie pomogą Presnel Kimpembe, Goncalo Ramos, a także Lucas Hernandez. Podobnie jest w Strasbourgu. Zawieszeni na to spotkanie są Both Guela Doue oraz Ismael Doukoure. Ponadto w ekipie gości jest kilka kontuzji.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, transmisja

Spotkanie Paris Saint-Germain – RC Strasbourg zaplanowano na sobotę 19 października o 21:00. Mecz obejrzysz w telewizji. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2.

