Paris-Saint Germain – FC Metz: typy i kursy na mecz Ligue 1. Paryżanie mistrzostwo Francji zagwarantowali sobie już dawno, a mecz z Metz będzie dla nich ostatnim w sezonie. Możemy spodziewać się roszad w składach obu zespołów. Nie wydaje nam się, żeby trener Pochettino miał stawiać na najsilniejszy skład, zwłaszcza że rywale spadli już z ligi i nie walczą o nic więcej, niż godne pożegnanie z najwyższą klasą rozgrywek w kraju.

Paris-Saint Germain – FC Metz, typy i przewidywania

Mimo zdobycia mistrzostwa Francji w ekipie PSG nastroje są raczej minorowe. Ogromne zamieszanie z osobą Kyliana Mbappe na pewno nie pomaga drużynie w skupieniu się na następnych rywalach. Perspektywa utraty najlepszego zawodnika również nie jest dla ekipy Paryżan zbyt optymistyczna. Co ciekawe w ostatnich meczach ligowych Mauricio Pochettino konsekwentnie stawiał na najważniejszych zawodników, czując presję ze strony władz klubu. Szejkowie są rozczarowani, że PSG kończy sezon z zaledwie dwoma krajowymi trofeami. Pozycja Argentyńczyka nie jest zbyt mocna, dlatego stara się on podchodzić poważnie do każdego spotkania.

Metz po bardzo słabym sezonie zasłużenie żegnają się z ligą francuską. Kasztanowi odnieśli zaledwie sześć zwycięstw na przestrzeni całego sezonu ligowego, co nie jest wynikiem uprawniającym do dalszej gry w Ligue 1. Drużyna wyglądała bardzo mizernie w ofensywie, a defensorzy popełniali wiele błędów. Dość powiedzieć, że najlepszym strzelcem drużyny w tym sezonie jest Nicolas de Preville, który ma na koncie zaledwie pięć bramek. Biorąc pod uwagę, że z Paris-Saint Germain nie zagra wielu kontuzjowanych zawodników, możemy spodziewać się w stolicy Francji prawdziwego pogromu. Nasz typ: Wygrana PSG i Powyżej 3.5 goli.

Paris-Saint Germain – FC Metz, sytuacja kadrowa

Na przestrzeni całego sezonu ekipa z Paryża miała nieustanne problemy z kontuzjami poszczególnych zawodników. Na mecz z Metz niedostępni będą Draxler, Kurzawa i Paredes. Niepewny jest także stan zdrowia Dagby, Diallo i Icardiego, którzy nie grali w ostatnich spotkaniach. Trudniejsze zadanie złożenia składu na ten mecz stoi przed szkoleniowcem gości. Z powodu kontuzji ze składu wypadło aż siedmiu zawodników. W sobotę nie zobaczymy: Amadou, Cabita, Centonze, Maigi, Mbengue, N’Dorama i Udola.

Paris-Saint Germain – FC Metz, ostatnie wyniki

Zdobyty już po meczu z Lens tytuł mistrza Francji wyraźnie podziałał na piłkarzy Paris-Saint Germain mocno rozluźniająco. Zremisowali oni dwa kolejne spotkania ze Strasburgiem i Troyes, tracąc w nich aż pięć bramek. Całościowo patrząc, w ostatnich pięciu meczach wygrali oni tylko dwa razy – z Angers i Montpellier. Oprócz tego zanotowali trzy remisy.

Drużyna Metz spisywała się w ostatnich tygodniach naprawdę nieźle, jednak było to za mało, żeby zapewnić sobie utrzymanie w lidze. Wygrali oni dwa ostatnie mecze, z Angers i Lyonem. Były to jednak ich jedyne zwycięstwa w poprzednich 10 spotkaniach. Oprócz tego zanotowali aż pięć porażek i trzy remisy.

Paris-Saint Germain – FC Metz, historia

Mecze PSG z FC Metz od kilku sezonów są wyjątkowo jednostronne. Kasztanowi ostatni raz wygrali w 2006 roku. Od tamtej tylko raz zremisowali i zanotowali aż 12 porażek. Jest to wyjątkowo druzgocący bilans. Nie da się jednak porównać potencjału sportowego, ani finansowego obu zespołów. Wartość składu Metz jest wyceniana jako jedna z najniższych w lidze.

Paris-Saint Germain – FC Metz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wyobrażają sobie, żeby PSG miało tego meczu nie wygrać. Kursy na ich zwycięstwo wynoszą zaledwie 1.22. Remis ma już bardzo wysoki kursy – między 7.60, a 8.75. Jeszcze wyżej wyceniane jest zwycięstwo FC Metz. Rozbieżność jest dość spora, bo od 10.00 do nawet 12.34.

Paris-Saint Germain – FC Metz, przewidywane składy

PSG: Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Veratti, Simons, Di Maria, Messi, Neymar – Mbappe

Metz: Caillard – Niakate, Bronn, Kouyate – Mikelbrencis, Traore, Sarr, Cande – Boulaya, Mafouta, Lamkel Ze

Paris-Saint Germain – FC Metz, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenach CANAL+Now, CANAL+Sport oraz Eleven Sports 3. Oprócz tego transmisje będą dostępne także w Internecie na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS.

