Paris Saint-Germain – Brest: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2024)

Paris Saint-Germain – Brest: typy i kursy na niedzielny mecz francuskiej Ligue 1. Pojedynek ten zapowiada się szalenie interesująco. Dojdzie bowiem do starcia lidera tabeli z drużyną, która znajduje się na najniższym stopniu podium.

IMAGO / FedericoPestellini/ Panoramic Na zdjęciu: Gracze PSG

Paris Saint-Germain Brest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 stycznia 2024 21:56 .

Paris Saint-Germain – Brest, typy i przewidywania

Zdecydowanymi faworytami meczu są rzecz jasna gospodarze. Nie spodziewamy się jednak, by pojedynek ten był spacerkiem dla ekipy ze stolicy. Naszym zdaniem goście zdobędą przynajmniej jednego gola Nasz typ: oba zespoły strzelą.

Paris Saint-Germain – Brest, ostatnie wyniki

Paryżanie są w wyśmienitej formie i wygrali pięć poprzednich meczów. Efektem tego było umocnienie się na fotelu lidera Ligue 1. Aktualnie przewaga PSG nad trzecim Brestem wynosi dziewięć punktów. Jeśli chodzi o własne boisko, ekipa ze stolicy ogrywała tam ostatnio Nantes, Metz i Toulouse.

Warto przy tym zauważyć jak dobrze w ostatnich tygodniach radzili sobie goście. Trzecia drużyna tabeli Ligue 1 ma na koncie sześć wygranych z rzędu. Ostatnia porażka Brest miała miejsce na początku listopada na boisku Monaco.

Paris Saint-Germain – Brest, historia

Będzie to drugi pojedynek tych ekip w tym sezonie. Po raz pierwszy spotkały się w październiku na boisku w Brest. Po zaciętym meczu wygrali tam paryżanie (3:2). Autorem zwycięskiego gola był w 89. minucie Kylian Mbappe.

Paris Saint-Germain – Brest, kursy bukmacherskie

Mecz ten ma wyraźnego faworyta i jest nim drużyna Paris Saint-Germain. Kursy na gospodarzy wahają się w granicach 1.41. Tymczasem kursy na wygraną gości wynoszą nawet 7.00. Przy okazji tego starcia warto spojrzeć na ofertę bukmachera STS, która pozwala odebrać najwyższy bonus na start o wartości 1560 złotych + 300 zł. Nasz STS kod bonusowy, umożliwiający aktywację pakietu, brzmi GOAL.

Paris Saint-Germain – Brest, przewidywane składy

PSG: Donnarumma, Hernandez, Danilo, Marquinhos, Zaire-Emery, Vitinha, Ugarte, Soler, Mbappe, Barcola, Dembele

Brest: Bizot – Locko, Brassier, Chardonnet, Lala – Camara, Melou, Magnetti – Douaron, Mounie, Castillo

Paris Saint-Germain – Brest, kto wygra?

Paris Saint-Germain – Brest, transmisja meczu

Mecz Paris Saint-Germain – Brest zostanie rozegrany w niedzielę 28 stycznia o godzinie 20:45 czasu polskiego. Pojedynek ten na żywo zobaczymy na antenie Canal + Sport 2. Transmisja dostępna będzie także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Dostęp do niej można uzyskać z rabatem 240 zł w przypadku zdecydowania się na wykupienie do razu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

