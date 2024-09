PressFocus Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Stade Reims – Paris Saint-Germain, typy bukmacherskie

Własna publiczność to atut gospodarzy. W ostatnich fani Stade Reims nie byli w stanie ponieść swoich ulubieńców do wygranej PSG, które wygrało tu cztery z pięciu ostatnich meczów. To nie powinno się zmienić przy tak rozpędzonym mistrzu Francji. Spodziewam się kompletu punktów dla faworyzowanych paryżan. Mój typ: wygrana PSG.

Stade Reims – Paris Saint-Germain, ostatnie wyniki

Reims potrzebowało czasu, aby wejść dobrze w sezon 2024/2025. Zespół ten na inaugurację nowej kampanii okazał się słabszy od OSC Lille. Następnie Reims otworzyło swój dorobek punktowy remisem z Marsylią. Ostatnie dwa mecze to już zwycięstwa z Rennes i Nantes.

PSG kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, strzelając przy tym sporo goli. Mistrz Francji po ledwie czterech kolejkach legitymuje się bilansem bramkowym 16:3. Na koncie paryżan jest komplet dwunastu punktów. Luis Enrique poprowadził też swój zespół do wygranej w Lidze Mistrzów z Gironą (1:0).

Stade Reims – Paris Saint-Germain, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. PSG nie miało problemu z odniesieniem zwycięstwa na obiekcie Stade Reims (3:0). Problemy niespodziewanie pojawiły się na stadionie w Paryżu, gdzie gospodarze nie zdołali sięgnąć po pełną pulę i musieli zadowolić się remisem 2:2.

Stade Reims – Paris Saint-Germain, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny gości, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.41 – 1.53. W przypadku zwycięstwa Stade Reims natomiast sięga 6.60. Typ na remis równa się kursowi 4.80. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Stade Reims – Paris Saint-Germain, kto wygra?

Stade Reims – Paris Saint-Germain, przewidywane składy

Po stronie gospodarzy niezdolni do gry są kontuzjowani Gabriel Moscardo, Akieme, Abdoul Kone, a także Mohammed Daramy. Ekipie z Paryża nie pomogą zmagający się z urazami Marco Asensio, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Goncalo Ramos oraz Gianluigi Donnarumma.

Stade Reims – Paris Saint-Germain, transmisja

Spotkanie Stade Reims z Paris-Saint-Germain zaplanowano na sobotę 21 września o 21:00. Mecz obejrzysz w telewizji. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports , a w internecie za pośrednictwem Canal+ Online. Abonament można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok.

