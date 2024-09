PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź Piast Gliwice

Widzew Łódź – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Widzew Łódź zmierzy się na własnym stadionie z Piastem Gliwice w meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W ten weekend będziemy więc świadkami bardzo ciekawego spotkania. Obie ekipy w ligowej tabeli dzielą bowiem tylko 3 punkty. Widzewiacy mają na swoim koncie 12 oczek i przed tą serią gier zajmują 7. miejsce w stawce. Natomiast Piastunki są w jeszcze lepszej sytuacji, ponieważ plasują się na 3. lokacie.

Podopieczni Aleksandara Vukovicia prezentują obecnie w znakomitą formę – zanotowali 10 zwycięstw w ostatnich 15 meczach. Dlatego stawiam na triumf gości, którzy są również faworytem bukmacherów. Mój typ: wygrana Piasta Gliwice.

Widzew Łódź – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Po stronie zespołu gospodarzy zabraknie Bartłomieja Pawłowskiego, natomiast w drużynie gości nie zobaczymy Constantina Reinera. Obaj zawodnicy mierzą się bowiem z poważnymi kontuzjami, a ich rehabilitacje potrwają jeszcze kilka miesięcy.

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Bartlomiej Pawlowski Uraz więzadła Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Piast Gliwice Zawodnik Powrót Constantin Reiner Kontuzja kolana Koniec listopada 2024

Widzew Łódź – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Widzew Łódź w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy zremisował na wyjeździe z GKS-em Katowice (2:2), a wcześniej także w delegacji przegrał z Jagiellonią Białystok (0:1). Piast Gliwice w tym samym czasie podzielił się punktami w domowym meczu z Puszczą Niepołomice (1:1) oraz wygrał w wyjazdowym pojedynku z Rakowem Częstochowa (1:0).

Widzew Łódź – Piast Gliwice, historia

Spotkania między tymi zespołami z reguły są bardzo wyrównane, co pokazuje statystyka bezpośrednich pojedynków. Pięć poprzednich takich meczów to trzy zwycięstwa Widzewiaków oraz dwa triumfy Piastunek. Zatem w tym czasie nie padł żaden remis.

Widzew Łódź – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego meczu są goście, co nie może zaskakiwać. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 2.80, a typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to mniej więcej 2.60. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.40. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Widzew Łódź – Piast Gliwice, przewidywane składy

Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Widzew Łódź Daniel Mysliwiec 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi 2 Luis Silva 5 Kreshnik Hajrizi 7 Jakub Lukowski 25 Marek Hanousek 31 Mikolaj Bieganski 47 Antoni Klimek 78 Kamil Cybulski 91 Marcel Krajewski 99 Saïd Hamulic 2 Jakub Lewicki 3 Miguel Muñoz 9 Fabian Piasecki 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 30 Milosz Szczepanski 33 Karol Szymanski 96 Tihomir Kostadinov

Widzew Łódź – Piast Gliwice, kto wygra?

Widzew Łódź – Piast Gliwice, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Piastem Gliwice będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra HD. Przed mikrofonami usiądą Michał Mitrut i Michał Żyro.

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy możesz oglądać również za pośrednictwem internetu – na platformie streamingowej CANAL+ online – do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Równocześnie otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

Bardzo ciekawie zapowiadające się starcie w Sercu Łodzi odbędzie się już w najbliższą sobotę, 21 września o godzinie 17:30. Na sędziego głównego tego pojedynku wyznaczono Łukasza Kuźmę.

