Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2024)

Pogoń – Olimpia, typy bukmacherskie i przewidywania

Pogoń Grodzisk Mazowiecki podejmie na własnym stadionie drużynę Olimpii Grudziądz w ramach 10. kolejki Betclic 2. Ligi. Podopieczni Marcina Sasala przed poprzedniej seria gier zasiadali na fotelu lidera. Mimo to, drużyna wciąż prezentuje wysoki poziom i z pewnością będzie walczyć o powrót na szczyt. Jednak podział punktów z Chojniczanką Chojnice (1:1) sprawił, że rewelacyjny beniaminek obecnie jest wiceliderem. Z kolei piłkarze Olimpii Grudziądz zaliczyli trudny start w obecnej kampanii ligowej. Premierowe zwycięstwo przyszło dopiero w piątej kolejce, ale od tego czasu zespół zdołał wygrać trzy mecze, powoli odbudowując swoją pozycję.

Sobotnie starcie zapowiada się niezwykle interesująco, a rosną forma gości pokazuje, że wynik jest sprawą otwartą. Mimo to uważam, że w Grodzisku Mazowieckim komplet punktów zostanie w rękach gospodarzy, którzy na własnym terenie są wyjątkowo mocni. Pogoń u siebie zwyciężyła czterokrotnie, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Mój typ: zwycięstwo Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Pogoń – Olimpia, ostatnie wyniki

Pogoń Grodzisk Mazowiecki w tym sezonie imponuje walecznym charakterem, co potwierdza ich 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Zespół Marcina Sasala wygrał sześć z ośmiu dotychczasowych spotkań, a jako beniaminek wciąż pozostaje niepokonany w Betclic 2. Lidze. Dwa remisy z rzędu mogą budzić pewne obawy co do ich aktualnej formy.

Tymczasem Olimpia Grudziądz zajmuje 11. lokatę, choć jeszcze niedawno znajdowała się w strefie spadkowej. Ostatnie efektowne zwycięstwo nad Olimpią Elbląg (4:0) z pewnością dodało drużynie pewności siebie, jednak w starciu z Pogonią czeka drużynę spore wyzwanie.

Pogoń – Olimpia, historia

Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Olimpia Grudziądz nigdy wcześniej nie miały okazji rywalizować ze sobą na żadnym poziomie rozgrywkowym w XXI wieku. Sobotnie spotkanie będzie więc ich pierwszym bezpośrednim starciem.

Pogoń – Olimpia, kursy bukmacherskie

Nie może być żadną niespodzianką, że według kursów bukmacherskich faworytem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Jeśli twierdzisz, że trzy punkty zdobędzie drużyna Marcina Sasala, to taki kurs wynosi około 1.81. Natomiast jeśli myślisz, że zwycięstwo odniesie Olimpia Grudziądz, to kurs został ustalony na poziomie mniej więcej 3.80. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Pogoń – Olimpia, kto wygra?

Pogoń – Olimpia, transmisja meczu

Mecz między Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Olimpia Grudziądz odbędzie się w sobotę o godzinie 15:00. Spotkanie będzie dostępne dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp, należy zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

