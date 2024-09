Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2024)

Kotwica Kołobrzeg - Górnik Łęczna: sprawdź typy oraz przewidywania meczu Betclic 1. Ligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (21 września) o godz. 19:35. Obie drużyny nie wygrały swoich spotkań we wrześniu.

PressFocus Na zdjęciu: Dominykas Barauskas

Kotwica Kołobrzeg Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2024 08:08 .

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna: typy i przewidywania

W meczu 10. kolejki Betclic 1. Ligi, Kotwica Kołobrzeg spotka się na własnym terenie z Górnikiem Łęczna. Obie drużyny przeżywają trudny okres, co dodatkowo podnosi stawkę tego spotkania. Beniaminek z Kołobrzegu, prowadzony przez doświadczonego Ryszarda Tarasiewicza, w ostatniej kolejce doznał bolesnej porażki z Arką Gdynia, przegrywając aż (0:5). To była druga porażka zespołu z północy Polski w zaledwie trzech ostatnich meczach. Z kolei Duma Lubelszczyzny zanotowała dwie kolejne porażki, co spowodowało spadek zespołu na 6. miejsce w tabeli. Obecna forma obu zespołów jest sporą zagadką. Uważam jednak, że komplet punktów z boiska podniosą goście. Mój typ: wygrana Górnika Łęczna.

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna: ostatnie wyniki

Kotwica Kołobrzeg ma za sobą dziewięć meczów w obecnym sezonie 1. Ligi, w których zanotowała po trzy zwycięstwa, remisy i porażki, co odzwierciedla niestabilną formę drużyny. Drużyna Tarasiewicza od trzech spotkań pozostaje jednak bez wygranej. Słabsza seria rozpoczęła się od wyjazdowego meczu ze Zniczem Pruszków (0:4), Wisłą Kraków (1:1) oraz Arką Gdynia (0:5).

Tymczasem piłkarze Górnika Łęczna rozegrali jeden mecz mniej od sobotnich rywali. Pięć spotkań Dumy Lubelszczyzny zakończyły się zwycięstwami, jedno remisem, a dwa porażkami. Najlepszym strzelcem drużyny jest Damian Warchoł z siedmioma trafieniami. W poprzedniej kolejce łęcznianie przegrali z Ruchem Chorzów (2:3), zaś wcześniej ulegli Miedzi Legnica (1:2).

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna: historia

Kotwica Kołobrzeg jako beniaminek Betclic 1. Ligi nie miała możliwości rywalizować z Górnikiem Łęczna w poprzednim sezonie. Sobotnie spotkanie będzie ich pierwszym starciem w XXI wieku. Górnik w maju zaprzepaścił szanse awansu do piłkarskiej elity po porażce z Motorem Lublin w półfinale play-off.

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna: kursy bukmacherskie

Warto podkreśli, że kursy w ofercie bukmachera Betclic na sobotni mecz Kotwica Kołobrzeg – Górnika Łęczna są wyrównane. Jeśli myślisz, że po wygraną sięgną gospodarze, to kursy oscyluje na poziomie 2.90. Tymczasem zwycięstwo Górnika wyceniono na około 2.40. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.15. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Kotwica Kołobrzeg Remis Górnik Łęczna 2.90 3.15 2.40 2.90 3.15 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2024 08:08 .

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna: przewidywane składy

Kotwica Kołobrzeg: Kozioł – Witasik, Wełna, Kozajda, Kosakiewicz – Kostewycz, Petrović, Cywiński, Oliveira, Bykowski – Kozłowski

Górnik Łęczna: Kostrzewski – Bednarczyk, Szabaciuk, Broda, Barauskas – Deja, Żyra, Warchoł – Roginić, Janaszek – Banaszek

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna: sonda

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna: transmisja meczu

Mecz Kotwicy Kołobrzeg z Górnikiem Łęczna odbędzie się w sobotę (21 września). Początek rywalizacji o godzinie 19:35. Starcie będzie można śledzić na kanale TVP 3, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto mecz można obejrzeć dzięki usłudze Betclic TV. Żeby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

