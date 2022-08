Palace – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: gracze Palace

W Premier League Crystal Palace zagra z Aston Villą. Kursy na to sobotnie spotkanie w Londynie są bardzo wyrównane. Kto pokusi się o zanotowanie triumfu? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi informacje o ostatnich rezultatach, kursy bukmacherskie, czy przewidywane składy.

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Aston Villa 2.55 3.40 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 07:59 .

Palace – Aston Villa: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że sobotnia potyczka zakończy się podziałem oczek. Londyńczycy rozpoczęli co prawda sezon od domowej przegranej z Arsenalem 0:2, ale ostatnio zaprezentowali się bardzo dobrze na Anfield, gdzie zremisowali z Liverpoolem 1:1. Uważamy, że Orły będą szybować na tyle wysoko, by zdobyć tutaj jedno oczko. Ekipa z Birmingham też nie może zaś ustabilizować formy na początku nowej kampanii…

Palace – Aston Villa: sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec Orłów nie będzie mógł skorzystać z usług trzech zawodników. Są to Jack Butland, James Tomkins i James McArthur. Z kolei w szeregach Aston Villi na kłopoty ze zdrowiem narzekają obecnie Diego Carlos oraz Kortney Hause.

Palace – Aston Villa: ostatnie wyniki

Piłkarze Crystal Palace powoli się rozkręcają. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu londyńczycy rywalizowali w derbach z Arsenalem. Ostatecznie Kanonierzy triumfowali 2:0. Do sporej niespodzianki doszło w poniedziałek. Gracze Crystal Palace zremisowali bowiem w delegacji z Liverpoolem FC 1:1. Jak zaś spisuje się ekipa z Birmingham? Zawodnicy Aston Villi przegrali wyjazdowe spotkanie z Bournemouth 0:2. W drugiej kolejce było już lepiej. Aston Villa pokonała bowiem na swoim terenie Everton 2:1.

Palace – Aston Villa: historia

W poprzednim sezonie londyńczycy rywalizowali z graczami z Birmingham dwukrotnie. Pierwsza potyczka została rozegrana pod koniec listopada. Wtedy to Aston Villa triumfowała w delegacji 2:1. W drugim spotkaniu było 1:1. Ogólnie w trzech poprzednich meczach tych klubów zawsze gospodarze oraz goście zdobywali minimum po jednym trafieniu.

Palace – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem tej potyczki są gracze Crystal Palace.

Palace – Aston Villa: przewidywane składy

Palace: Guaita – Clyne, Anderson, Guehi, Mitchell – Doucoure, Schlupp – Olise, Eze, Zaha – Edouard

Aston Villa: Martinez – Cash, Chambers, Mings, Digne – McGinn, Kamara, Ramsey – Buendia, Ings, Watkins

Palace – Aston Villa: transmisja

Mecz Palace – Aston Vila będzie dostępny na platformie streamingowej Viaplay. Potyczka rozpocznie się o 16:00, a zostanie rozegrana na Selhust Park.