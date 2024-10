Olimpia Grudziądz – Świt Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kafarski

Olimpia Grudziądz – Świt Szczecin: typy i przewidywania

W sobotę (12 października) Olimpia Grudziądz podejmie Świt Szczecin w meczu 13. kolejki Betclic 2. Ligi. Podopieczni Grzegorza Nicińskiego mogą pochwalić się świetną formą, bowiem odnieśli zwycięstwo w trzech kolejnych meczach we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, awansowali do 1/16 finału Pucharu Polski, gdzie na własnym boisku zmierzą się z Resovią Rzeszów, która z kolei sensacyjnie wyeliminowała Lecha Poznań.

Piłkarze Światu Szczecin są beniaminkiem na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Po dwunastej serii gier zajmowali 11. lokatę z dorobkiem 15 punktów. W sobotnim starciu zdecydowanym faworytem są gospodarze, którzy na swoim boisku są bezkompromisowi. Do tej pory odnieśli trzy zwycięstwa, choć dwukrotnie musieli uznać wyższość rywali. Mimo rosną formy Olimpii, spodziewam się, że mecz zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Olimpia Grudziądz – Świt Szczecin: ostatnie wyniki

Olimpia Grudziądz w minioną niedzielę ograła na wyjeździe GKS Jastrzębie (2:1) po dwóch trafieniach Tomasza Kaczmarka. 27-letni zawodnik jest w znakomitej formie, gdyż na listę strzelców wpisał się również w poprzednim spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:1). Wcześniej ekipa Nicińskiego pokonała GKS Tychy (4:2) w pierwszej rundzie Pucharu Polski.

Świt Szczecin w poprzedniej kolejce Betclic 2. Ligi sprawił niespodziankę, pokonując na własnym boisku Zagłębie Sosnowiec (1:0). Zwycięskiego gola dla beniaminka strzelił Dawid Kort, który przed tym sezonem dołączył do drużyny z czarnogórskiego Arsenalu Tivat. Z kolei dwa tygodnie wcześniej szczecinianie zremisowali z Chojniczanką Chojnice (1:1). Piłkarze Świtu od początku września są prowadzeni przez Tomasza Kafarskiego, który zastąpił Piotra Klepczarka, który awansował z drużyną do 2. Ligi.

Olimpia Grudziądz – Świt Szczecin: historia

W ciągu ostatnich czterech lat oba zespoły zmierzyły się czterokrotnie, wszystkie spotkania odbyły się w ramach rozgrywek 3. Ligi. W marcu 2023 roku w Szczecinie górą była Olimpia Grudziądz, która zwyciężyła (3:0). Łącznie drużyna z Grudziądza odniosła dwa zwycięstwa, Świt wygrał jedno spotkanie, a jedno zakończyło się remisem.

Olimpia Grudziądz – Świt Szczecin: kursy bukmacherskie

Patrząc na na kursy bukmachera Betclic jasno widzimy, że faworytem są zawodnicy Olimpii Grudziądz. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.94. Tymczasem remis oscyluje na poziomie 3.30. Triumf Świtu Szczecin został wyceniony na mniej więcej 3.35. Polecam skorzystać z atrakcyjnej oferty Betclica. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Olimpia Grudziądz – Świt Szczecin: sonda

Olimpia Grudziądz – Świt Szczecin: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Olimpią Grudziądz a Świtem Szczecinem odbędzie się w sobotę (12 października. Początek tego meczu o godzinie 17:00. Dostęp do transmisji z tej rywalizacji zapewni usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

