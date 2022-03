OGC Nice – PSG: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Nice i i PSG

W tym sezonie Paryżanom nie udało się jeszcze pokonać Nice. W lidze na Parc des Princes padł bezbramkowy remis, a w ⅛ pucharu Francji po rzutach karnych awans wywalczyli podopieczni Christophe Galtiera. No cóż, piłkarze wicemistrza Francji powinni wziąć sobie do serca powiedzenie “do trzech razy sztuka” i tym razem postarać się mocniej, jeśli liczą na pozytywny rezultat.

OGC Nice – PSG, typy na mecz i przewidywania

Nicea jest w tym sezonie Ligue 1 jedną z najbardziej ułożonych ekip. Orlątka prezentują futbol pragmatyczny – nie strzelają zbyt wielu bramek, jednak do każdego rywala podchodzą z respektem, dzięki czemu ustrzegają się na boisku prostych błędów. Nie można tego powiedzieć o piłkarzach Paris-Saint Germain. Naturalnie są oni liderem ligi z wyraźną przewagą nad pozostałymi zespołami. Wiemy jednak, że biorąc pod uwagę ich budżet, wartość składu i aspiracje, to Paryżanie nie powinni nawet martwić się o wynik starć z pozostałymi drużynami z Francji.

W zeszłym sezonie mistrzem sensacyjnie zostało Lille. Mauricio Pochettino zdaje sobie sprawę, że zarząd francuskiego giganta nie wyobraża sobie, by w tym sezonie mistrzostwo miało nie wrócić do Paryża. Nie zanosi się zresztą by było inaczej. Rywale nie wykorzystują nawet potknięć PSG, jak choćby wysoka porażka z Nantes, bo sami mają problemy z regularnością. Olympique Marsylie, Stade Rennais, czy OGC Nice nie wydają się na ten moment być jakimkolwiek zagrożenie, gdyż sami mają problemy z regularnością. Prawda wygląda tak, że w tym sezonie nie ma we Francji rywala dla Mbappe i spółki. Nasz typ: Mniej niż 2.5 bramki w meczu

OGC Nice – PSG, sytuacja kadrowa

W składzie gospodarzy wielkich braków nie ma. Trener będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanych obrońców – Jordana Amaviego i Youcefa Atala, którzy pauzują już od kilku tygodni. Pozostali zawodnicy wydają się być zdrowi i gotowi do rywalizacji z Paryżanami.

Dużo większe problemy na tym polu ma Mauricio Pochettino. Na Sergio Ramosa w tym sezonie nie ma co już praktycznie liczyć – Hiszpan więcej czasu spędził jak na razie lecząc urazy, aniżeli na boisku. Z powodu kontuzji Argentyńczyk nie będzie mógł także skorzystać z Hakimiego, Herrery i Kurzawy, choć ten brak tego ostatniego trudno nazwać osłabieniem składu. Francuz w tym sezonie zagrał raptem 9 minut. Dużo gorszą wiadomością jest brak Kyliana Mbappe, który nie wystąpi w Nicei z powodu zawieszenia za kartki.

OGC Nice – PSG, ostatnie wyniki

Gospodarze mogą się pochwalić całkiem niezłym bilansem w ostatnim czasie. Sześć zwycięstw, remis i trzy porażki w ostatnich 10 ligowych meczach to pozytywna statystyka. Dumą kibiców mogą napawać zwłaszcza zwycięstwa z mocnymi w tym sezonie Stade Rennais i Olympique Marsylia.

Paryżanie mają taki sam dorobek jeśli chodzi o wygrane na przestrzeni ostatnich 10 spotkań. W ich przypadku jest to jednak wynik daleki od oczekiwanego. Cieniem na ich formie ligowej kładzie się porażką 1:3 z Nantes.

OGC Nice – PSG, historia

W ostatnich miesiącach zespoły mierzyły się ze sobą nad wyraz często. Poza meczami ligowymi doszło do tego spotkanie pucharowe, a wspomnienia PSG z tych starć nie należą do najprzyjemniejszych. W dwóch ostatnich meczach wicemistrzowie Francji nie byli w stanie strzelić OGC Nice nawet bramki. Jeśli jednak cofniemy się jeszcze bardziej, to jest to tendencja stosunkowo świeża. Nie licząc wygranej w pucharze po rzutach karnych, gospodarze ostatni raz wygrali ligowy mecz z PSG w kwietniu 2017 roku. Od tamtej pory ta sztuka nie udała im się w dziewięciu kolejnych pojedynkach.

OGC Nice – PSG, kursy

OGC Nice – PSG, przewidywane składy

OGC Nice: Benitez – Bard, Todibo, Dante, Lotomba – Kluivert, Rosario, Thuram-Ulien, Boudaoui – Gouiri, Dolberg

PSG: Donnarumma – Dagba, Kehrer, Diallo, Bernat – Wijnaldum, Gueye, Edimbe – Neymar, Icardi, Di Maria

OGC Nice – PSG, transmisja meczu

Początek meczu między tymi drużynami zaplanowany jest na 5 marca na godzinę 21:00. Obejrzycie go na CANAL+ Sport 2 i Eleven Sports 3. Dostępne będą także internetowe relacje na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS.