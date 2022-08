Odra Opole – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (05.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Michał Żyro

Wisła – Odra: typy i kursy na mecz 1. ligi. W jednym z piątkowych spotkań 4. kolejki Wisła zagra o trzecie ligowe zwycięstwo. Tym razem czeka ją pojedynek na terenie ostatniego zespołu tabeli.

1. liga Odra Opole Wisła Kraków 3.60 3.50 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2022 09:13 .

Odra Opole – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Wisła Kraków po trzech spotkaniach ma na koncie siedem punktów, Odra nie ma ani jednego. Postawa obu drużyn w dotychczasowych meczach sprawia, że w roli zdecydowanego faworyta przystąpią do niego podopieczni Jerzego Brzęczka. Każdy inny wynik niż wygrana gości będzie uznany za niespodziankę. My takiej się nie spodziewamy i stawiamy na Białą Gwiazdę. Nasz typ: wygrana Wisły.

Odra – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Trener Wisły Kraków Jerzy Brzęczek będzie musiał poradzić sobie z kilkoma kadrowymi problemami. Poza wyłączonymi z gry od dłuższego czasu Jakubem Błaszczykowskim, Alanem Urygą i Zdenkiem Ondraskiem, w Opolu nie będą mogli wystąpić również Vullnet Basha i Joseph Colley, którzy urazów nabawili się w ostatnim meczu z Arką. Niewykluczone natomiast, że w kadrze meczowej na piątkowe spotkanie znajdą Luis Fernandez i Momo Cisse.

Tymczasem do dyspozycji trenera Odry Piotra Plewni prawdopodobnie będzie Maciej Makuszewski, który w tym tygodniu podpisał kontrakt z klubem.

Odra – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Kibice Wisły Kraków mogą być zadowoleni z dorobku punktowego swojej drużyny po trzech pierwszych spotkaniach obecnego sezonu. Biała Gwiazda w trzech meczach zapisała na swoje konto siedem punktów i aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ustępując jedynie Ruchowi Chorzów i Zagłębiu Sosnowiec, które mogą się pochwalić podobnym dorobkiem.

Wisła sezon rozpoczęła od bezbramkowego remisu przed własną publicznością z Sandecja Nowy Sącz, a w kolejnych dwóch meczach ograła Resovię (2:0 na wyjeździe) i Arkę Gdynia (1:0 u siebie). To sprawia, że do piątkowego meczu w Opolu przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

Odra sezon 2022/23 rozpoczęła w fatalnym stylu. Wszystkie trzy mecze zakończyły się bowiem porażkami drużyny z Opola, która musiała uznać wyższość kolejno Bruk-Betu Termaliki Nieciecza (1:2), Podbeskidzia Bielsko-Biała (1:2) i Zagłębia Sosnowiec (1:4). Efekt – ostatnie miejsce w tabeli.

Odra – Wisła Kraków, historia

Dla obu klubów nie będzie to pierwszy pojedynek, ale w oficjalnym meczu spotkają się po raz pierwszy od 1981 roku. Wcześniej obie drużyny regularnie mierzyły się ze sobą, co potwierdzają statystyki. Na jednym boisku spotykały się 42 razy. Bilans tych spotkań jest korzystny dla Wisły, która wygrała 17 meczów. Odra na swoim koncie ma 12 wygranych, natomiast pozostałe 13 spotkań zakończyło się remisami.

Odra – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w tym meczu faworyzują drużynę Wisły Kraków, co oczywiście nie może dziwić patrząc na wyniki uzyskiwane przez obie drużyny w tym sezonie. Nie oznacza to jednak, że Odra jest przez nich pozbawiana szans nie tylko na urwanie punktów Białej Gwieździe ale również zwycięstwo.

Odra – Wisła Kraów, przewidywane składy

Odra: Sapielak – Kędziora, Kamiński, Tkocz, Klimek – Makuszewski, Urbańczyk, Paprzycki, Marzec, Nowak – Guzdek

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Mehremić, Wachowiak – Pereira, Plewka, Jelić Balta, Duda, Młyński – Żyro

Odra – Wisła Kraków, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie, które rozegrane zostanie w ramach 4. kolejki 1 Ligi, rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport, natomiast za pośrednictwem internetu spotkanie będzie można obejrzeć w usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo na cały miesiąc. Taką ofertę przygotował Fuksiarz. Aby z niej skorzystać należy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

