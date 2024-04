Odra Opole – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2024)

Odra Opole - Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Obie drużyny walczą o udział w barażach o awans do Ekstraklasy. Kto po tym meczu będzie bliżej osiągnięcia celu? Zapraszam do zapowiedzi tego spotkania na naszym portalu.

Odra – Miedź: typy bukmacherskie

Obie drużyny co trzeba przyznać, nie są w najlepszej dyspozycji. Aczkolwiek bilans bezpośrednich spotkań szczególnie wyjazdowych w wykonaniu Miedzi sprzyja gościom. Legniczanie wygrali cztery z pięciu ostatnich starć w delegacji przeciwko Odrze. Co więcej, w pięciu ostatnich spotkaniach bezpośrednich bez względu na to gdzie było rozgrywane spotkanie, również Miedź wygrała cztery mecze. Moim zdaniem warto postawić na zwycięstwo gości, ale w bezpieczniejszy sposób. Dlatego uważam, że w tym meczu drużyna z Legnicy wygra przynajmniej jedną połowę. Mój typ: Miedź Legnica wygra co najmniej jedną połowę spotkania.

Odra – Miedź: ostatnie wyniki

Odra Opole nie może zaliczyć do udanych ostatnich kilku spotkań. Podopieczni Adama Noconia nie wygrali od czterech meczów, a na dodatek zgarnęli po drodze zaledwie 5 z 15 możliwych punktów. W ostatniej kolejce ulegli (1:2) Lechii Gdańsk, porażki doznali również w starciu z Wisłą Kraków (1:2). Pomiędzy tymi spotkaniami dwukrotnie wyszarpali remis w meczach z Arką Gdynia (2:2) oraz Zagłębiem Sosnowiec (1:1). Ostatnie zwycięstwo Odra świętowała w lutym, w starciu z Podbeskidziem wygrali (2:1) na wyjeździe.

Miedź również nie może zaliczyć ostatnich tygodni do najlepszych. Legniczanie punktują gorzej niż ich najbliżsi rywale, a w pięciu meczach zdobyli zaledwie 4 punkty. Ostatnie dwa mecze to porażki z aspirującymi do awansu zespołami Arki Gdynia (0:1) i Wisły Kraków (0:2). Natomiast wcześniej w starciu z GKS-em Tychy zremisowali 2:2, a ze Stalą Rzeszów wygrali (3:1) na wyjeździe.

Odra – Miedź: historia

Miedź Legnica w 9. kolejce Fortuna 1. Ligi podejmowała na własnym stadionie Odrę Opole. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem (2:1) dla gości. Pod koniec stycznia tego roku obie drużyny rozegrały również mecz sparingowy. Tym razem górą była Miedź, która wygrała (2:0) na neutralnym obiekcie.

Odra – Miedź: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują zdecydowanego faworyta meczu Odra – Miedź. Kursy na zwycięstwo obu ekip są zbliżone. Nieznacznie mniejszy, bo 2.60 jest współczynnik na triumf zespołu z Legnicy, z kolei na drużynę z Opola 2.75. Z naszym kodem bonusowym do bukmachera STS możesz odebrać bonusy o wartości do 660 zł oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Odra – Miedź: przewidywane składy

Odra: Haluch – Spychała, Piroch, Kamiński, Szrek – Purzycki, Niziołek – Antczak, Sarmiento, Galan – Sula

Miedź: Madrzyk – Kostka, Mijuskovic, Niewulis, Carolina – Tront, Lehaire, Aguado – Michalik, Mansfeld, Antonik

Odra – Miedź: transmisja meczu

Mecz Odra – Miedź odbędzie się 6 kwietnia 2024 roku. Początek spotkania na stadionie w Opolu o godzinie 20:00. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1.

