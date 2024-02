Nottingham Forest – Manchester United: typy i kursy na mecz 5. rundy Pucharu Anglii. Faworytami starcia są goście z Old Trafford, ale należy pamiętać, że przegrali swój ostatni pojedynek na boisku w Nottinghamshire.

IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Anthony

Nottingham Forest Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2024 20:46 .

Nottingham Forest – Manchester United, typy na mecz i przewidywania

Puchar Anglii to jedyna szansa na to, by Manchester United zakończył sezon z jakimś trofeum. Goście będą zapewne zdeterminowani. Wygrali pięć ostatnich meczów na wyjazdach i będą chcieli powetować sobie wpadkę z Fulham. Dlatego też polecamy typ na ich kolejny triumf w delegacji.

Nottingham Forest – Manchester United, ostatnie wyniki

Manchester United radził sobie w ostatnich tygodniach naprawdę udanie, ogrywając Aston Villę czy rozbijając West Ham. Dobra passa została przerwana w ubiegły weekend. Ekipa Erika ten Haga przegrała wówczas na własnym boisku z Fulham (1:2).

Będzie to starcie siedemnastej z szóstą ekipą ekipą tabeli Premier League. Gospodarze tego meczu mają powody do zmartwień, bo mają tylko 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Zespół dowodzony przez Nuno Santo gra w kratkę, ale zdarza mu się rozegrać dobry mecz u siebie. Przykładem mógł być ostatni, wygrany mecz z West Hamem United (2:0).

Nottingham Forest – Manchester United, historia

Będzie to już trzecie starcie tych drużyn w tym sezonie. Dotychczas rywalizowały ze sobą w Premier League. W sierpniu na Old Trafford Manchester United wygrał po zaciętym meczu 3:2. W rewanżu w grudniu górą byli piłkarze Nottingham. Ograli Czerwone Diabły 2:1.

Nottingham Forest – Manchester United, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.40. Faworytami w oczach bukmacherów są goście z Old Trafford. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Nottingham Forest – Manchester United, przewidywane składy

Nottingham: Sels; Montiel, Felipe, Murillo, Niakhate; Danilo, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Origi

Man United: Onana; Dalot, Maguire, Varane, Lindelof; Mainoo, McTominay; Amad, Fernandes, Garnacho; Rashford

Nottingham Forest – Manchester United, typ kibiców

Nottingham Forest – Manchester United, transmisja meczu

Mecz Nottingam z Manchesterem United w Pucharze Anglii (FA Cup) zostanie rozegrany w środę 28 lutego o 20:45. Transmisja z tego meczu na żywo na antenie Eleven Sports 3. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

