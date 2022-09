Nottingham – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Nottingham Forest

Szósta kolejka Premier League to czas na konfrontację beniaminków. Nottingham podejmie na własnym stadionie Bournemouth. Sprawdź naszą zapowiedź, w której znajdziesz przewidywane składy, czy też informacje o sytuacji kadrowej obu drużyn.

City Ground, Nottingham Premier League Nottingham Forest Bournemouth 2.05 3.50 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 13:00 .

Nottingham – Bournemouth, typy i przewidywania

Większą jakością w kadrze dysponuje Nottingham, które dokonało jednak tak wielu zmian, że trener tego zespołu potrzebuje czasu na poukładanie drużyny, którą spróbuje pokonać pragnące drugiego zwycięstwa w sezonie Bournemouth. Uważamy, że zespół ten w sobotę sięgnie po pełną pulę. Wisienki wygrały bowiem trzy z pięciu ostatnich meczów bezpośrednich.

Nottingham – Bournemouth, sytuacja kadrowa

Ostatniego dnia okna transferowego Nottingham dokonało kilku wzmocnień. Nie należy spodziewać się, aby któryś ze sprowadzonych w czwartek graczy, zaczął od początku mecz z Bournemouth. Trener tego zespołu przy ustalaniu składu musi pominąć cztery nazwiska. Wciąż gotowy na grę w Premier League po problemach zdrowotnych nie jest David Brooks. Z kolei kontuzje leczą: Ben Pearson, Joe Rothwell oraz Junior Stanislas.

Nottingham – Bournemouth, ostatnie wyniki

Ostatnie dni sierpnia były bardzo bolesne dla osób, które wspierają Nottingham. Po meczu z tym klubem znacząco swój dorobek bramkowy poprawił Manchester City, który był bezlitosny dla beniaminka i wygrał u siebie aż 6:0. Wcześniej drużyna dowodzona przez Stevena Coopera musiała uznać wyższość Tottenhamu. Londyńczycy triumfowali już mniej okazale, bo 2:0.

Bournemouth na inaugurację sezonu 2022/2023 ograło niespodziewanie Aston Villę. Jak się okazało, były to jedyne punkty zdobyte w pierwszych czterech kolejkach. Wisienki później przeżyły prawdziwe piekło, ponieważ w Premier League grały kolejno z: Manchesterem City, Arsenalem oraz Liverpoolem. W meczach tych straciły łącznie aż 16 goli, za co posadą zapłacił Scott Parker, który w międzyczasie awansował do 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej po starciu z Norwich. Obowiązki Parkera przejął tymczasowo Gary O’Neill. Z nim na ławce trenerskiej beniaminek wywalczył punkt przeciwko Wolverhampton (1:1).

Nottingham – Bournemouth, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą dwukrotnie w minionym sezonie. W Championship dwukrotnie lepsze okazało się Bournemouth, które na wyjeździe wygrało 2:1. Przed własną publicznością okazało się lepsze od Nottingham różnicą ponownie jednego trafienia (1:0).

Nottingham – Bournemouth, kursy bukmacherów

Nottingham – Bournemouth, przewidywane składy

Nottingham: Henderson; Worrall, McKenna, Kouyate; Williams, Yates, Freuler, Lodi; Lingard; Dennis, Johnson

Bournemouth: Neto; Smith, Kelly, Mepham, Zemura; Tavernier, Lerma, Cook, Billing, Christie; Solanke

Nottingham – Bournemouth, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 3 września. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 37-letni Michael Oliver. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

