Typy na weekend od Niezłej Typiary i niespodzianka [WIDEO]

Nadchodzący weekend to kilka bardzo ciekawych pojedynków, w tym mecz na szczycie polskiej Ekstraklasy. Niezła Typiara przygotowała dla Was kolejną porcję typów, ale to nie wszystko co znajdziecie w najnowszym odcinku. Ale to nie wszystko, bo mamy również dla niespodziankę.

Typy bukmacherskie 26-27 lutego

W naszym materiale znajdziesz typy na mecze:

Pogoń Szczecin – Lech Poznań

Empoli – Juventus

Rayo Vallecano – Real Madryt

Augsburg – Borussia Dortmund

W najnowszym odcinku gościmy Tomasza Delimata – zajmującego się boksem eksperta prowadzącego na co dzień youtubowy kanał Trzynasta runda. Nasz gość przyjrzał się czekającej nas już w ten weekend walce Michała Cieślaka z Lawrence’m Okolie’m. Stawką pojedynku, który odbędzie się w Londynie, będzie pas mistrza świata WBO. To na początek, ale oczywiście na piłkarskie areny zajrzała również Niezła Typiara.

W polskiej ekstraklasie czeka nas pojedynek na szczycie, w którym Pogoń Szczecin podejmować Lecha Poznań. Typ na to spotkanie przygotowała nie tylko Niezła Typiara, ale również nasi koledzy z zagranie.com.

W ten weekend zaglądamy również na włoskie, hiszpańskie i niemieckie boiska. Na Półwyspie Apenińskim o rehabilitację za ostatnie niepowodzenia walczyć będzie Juventus, w Hiszpanii małe derby Madrytu czekają Królewskich, natomiast w Niemczech plamę po odpadnięciu z rozgrywek Ligi Europy zmazać będzie starała się będzie Borussia Dortmund.

