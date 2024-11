OGC Nice – Twente Enschede: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2024)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Nice – Twente: typy bukmacherskie

W czwartek na południowym wybrzeżu Francji zmierzą się dwa zespoły walczące o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej. OGC Nice podejmie Twente Enschede w ramach 4. kolejki Ligi Europy. Choć podopieczni Francka Haise’a imponują formą na krajowym podwórku i utrzymują wysoką pozycję w Ligue 1, w europejskich zmaganiach nie zdołali jeszcze odnaleźć tej samej jakości.

W bramce gospodarzy prawdopodobnie zobaczymy Marcina Bułkę, który jest jednym z filarów drużyny w tym sezonie. Po stronie Twente natomiast uwagę przykuwa ich solidna defensywa. Holenderski zespół w 11 meczach Eredivisie stracił zaledwie dziewięć bramek. Uważam, że starcie zakończy się zwycięstwem ekipy z Lazurowego Wybrzeża. Mój typ: wygrana Nicei.

Nice – Twente: ostatnie wyniki

OGC Nice nie rozpoczęło tegorocznej Ligi Europy najlepiej, notując dwie porażki. Francuzi ulegli Lazio aż (1:4), a także przegrali (0:1) z węgierskim Ferencvarosi. Jedyny punkt udało im się wywalczyć w starciu z Realem Sociedad, które zakończyło się remisem (1:1). W ostatnich pięciu spotkaniach drużynie Marcina Bułki i spółce udało się odnieść dwa zwycięstwa, dwa razy zremisować i ponieść jedną porażkę.

Twente Enschede zanotowało dwa cenne remisy w fazie ligowej, najpierw z Manchesterem United (1:1), a następnie z Fenerbahce (1:1). W ostatnim meczu fazy ligowej Holendrzy musieli jednak uznać wyższość Lazio, przegrywając u siebie (0:2). Co istotne, drużyna Josepha Oostinga jest w dobrej formie ligowej. Po dwóch zwycięstwach z rzędu zajmuje piąte miejsce w tabeli Eredivisie.

Nice – Twente: historia

Czwartkowe starcie między OGC Nice a Twente Enschede będzie ich pierwszym historycznym pojedynkiem. Dotąd te dwa zespoły nigdy nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na europejskiej scenie.

Nice – Twente: kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowej rywalizacji są zdecydowanie piłkarze Nicei. Jeśli uważasz, że wygrają Francuzi, to taki kurs u bukmachera STS wynosi około 1.90. Z kolei typ na triumf Twente Enschede został wyceniony na poziomie mniej więcej 3.90. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Nice – Twente: kto wygra?

Nice – Twente: przewidywane składy

Nice Franck Haise Twente Joseph Oosting Nice Franck Haise 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Twente Joseph Oosting Rezerwowi 2 Ali Abdi 10 Sofiane Diop 15 Youssoufa Moukoko 19 Badredine Bouanani 20 Tom Louchet 24 Gaëtan Laborde 31 Maxime Dupe 33 Antoine Mendy 36 Issiaga Camara 3 Gustaf Lagerbielke 4 Mathias Kjölö 5 Bas Kuipers 7 Mitchell Van Bergen 9 Ricky van Wolfswinkel 17 Alec Van Hoorenbeeck 22 Przemyslaw Tyton 23 Michal Sadílek 29 Harrie Kuster 39 Mats Rots 41 Gijs Besselink

Nice – Twente: transmisja meczu

Mecz OGC Nice z Twente Enschede odbędzie się w czwartek (7 listopada) w ramach 2. kolejki Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45. Rywalizację w telewizji będzie można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 5. Dodatkowo mecz będzie dostępny w intrenecie na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.

