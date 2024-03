News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Martin Dubravka

Newcastle West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 19:49 .

Newcastle – West Ham, typy bukmacherskie

Już w sobotę do rywalizacji wrócą zespoły Premier League. W popołudniowym spotkaniu o 13:30 drużyna Newcastle United przed własną publicznością zmierzy się z West Hamem United. Obie ekipy zajmują w tabeli zbliżone do siebie miejsca, ale to “Młoty” mają przewagę czterech oczek. Ja spodziewam się, że nadchodząca rywalizacja będzie bardzo wyrównana, ale to ostatecznie gospodarze sięgną po wygraną. Mój typ: wygrana Newcastle United

Superbet 1.85 wygrana Newcastle United Zagraj!

Newcastle – West Ham, ostatnie wyniki

Newcastle United w 2024 roku nie prezentuje wysokiej formy. Piłkarze Eddiego Howe’a w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwie wygrane (2:1 z Blackburn Rovers w FA Cup i 3:0 z Wolves), a także ponieśli trzy porażki (1:4 z Arsenalem, 2:3 z Chelsea oraz 0:2 z Manchesterem City w FA Cup).

West Ham United natomiast ma nieco lepszy bilans ostatnich pięciu spotkań. “Młoty” zdołały dwukrotnie wygrać (3:1 z Evertonem i 5:0 z Freiburgiem w rewanżowym spotkaniu Ligi Europy), dwukrotnie zremisować (2:2 z Burnley i 1:1 z Aston Villą), a także przydarzyła im się jedna wpadka (0:1 z Freiburgiem w pierwszym meczu).

Newcastle – West Ham, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą na początku października. Wówczas na London Stadium padł remis 2:2. Wcześniejsze cztery mecze tych drużyn dwukrotnie kończyły się podziałem punktów, a także po jednym zwycięstwie dla obu stron.

Newcastle – West Ham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego starcia jest drużyna Newcastle United. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Srok”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.82 – 1.85. Natomiast na zwycięstwo West Hamu sięgają nawet 3.85. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Newcastle 0% remisem 0% wygraną West Hamu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Newcastle

remisem

wygraną West Hamu

Newcastle – West Ham, przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 6 Jamaal Lascelles 11 Matt Ritchie 13 Matthew Targett 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 23 Jacob Murphy 32 Elliot Anderson 40 Joe White 67 Lewis Miley 1 Lukasz Fabianski 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 7 Jamie Ward-Prowse 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 27 Nayef Aguerd 40 George Earthy 61 Lewis Orford

Newcastle – West Ham, transmisja meczu

Spotkanie Newcastle United z West Hamem United będzie transmitowane wyłącznie w platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w sobotę, 30 marca, o godzinie 13:30.