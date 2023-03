fot. PressFocus Na zdjęciu: Eddie Howe

St James’ Park Premier League Newcastle Wolverhampton 1.67 3.90 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2023 17:42 .

Newcastle – Wolverhampton, typy i przewidywania

Jeszcze do niedawna Newcastle United konsekwentnie utrzymywało się na podium Premier League i mogło realnie wierzyć w awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ostatnie tygodnie są natomiast bardzo nieudane. Sroki fatalnie punktują w lidze, a ponadto przegrały z Manchesterem United w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Stale wzrasta strata do czwartego miejsca, choć wynosi ona obecnie raptem cztery punkty. Podopieczni Eddiego Howe’a chcą wrócić na zwycięską ścieżkę, a kolejną okazję do przełamania będą mieć w najbliższą niedzielę. Newcastle zagra przed własną publicznością z Wolverhampton. Spodziewamy się, że Srokom wreszcie uda się przełamać. Nasz typ – wygrana Newcastle.

Superbet 1,67 Wygrana Newcastle Zagraj!

Newcastle – Wolverhampton, sytuacja kadrowa

Lista absencji Newcastle United na niedzielne spotkanie zawiera cztery nazwiska. W najbliższym meczu nie zagrają kontuzjowani Ryan Fraser, Emil Krafth i Fabian Schar, a także zawieszony za nadmiar żółtych kartek Joelinton.

W szeregach Wolverhampton zabraknie natomiast Diego Costy, Sasy Kalajdzicia, Chiquinho, Hugo Bueno i Boubacara Traore. Cała piątka mierzy się z problemami zdrowotnymi.

Newcastle – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Newcastle United nie wygrało żadnego z ostatnich pięciu ligowych spotkań. W miniony weekend Sroki przegrały z Manchesterem City 0-2, a wcześniej w takim samym stosunku uznały wyższość Liverpoolu oraz Manchesteru United w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Po raz ostatni trzy punkty w Premier League Newcastle zdobyło w meczu z Fulham.

Nastroje w szatni Wolverhampton są nieco lepsze, choć wyniki również pozostawiają wiele do życzenia. Wilki w poprzedniej kolejce ograły Tottenham 1-0, a wcześniej przegrały z Liverpoolem (0-2) i zremisowały z Fulham (1-1).

Newcastle – Wolverhampton, historia

Obie drużyny zagrały ze sobą w 4. kolejce tego sezonu Premier League. Wolverhampton przed własną publicznością zremisowało z Newcastle United 1-1. Dla gospodarzy strzelił Ruben Neves, zaś dla gości Allan Saint-Maximin. W ostatnich pięciu bezpośrednich spotkaniach trzykrotnie padał remis, a Sroki i Wilki wygrały po razie.

Newcastle – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Newcastle United wynosi najczęściej 1,67. W przypadku wygranej Wolverhampton waha się on między 5,05 a 5,60. Przy tej okazji zachęcamy do odebrania z bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL.

Newcastle – Wolverhampton, przewidywane składy

Newcastle: Pope, Trippier, Lascelles, Botman, Burn, Longstaff, Guimaraes, Almiron, Gordon, Wilson, Saint-Maximin

Wolverhampton: Sa, Semedo, Dawson, Kilman, Jonny, Neves, Lemina, Sarabia, Nunes, Neto, Jimenez

Newcastle – Wolverhampton, transmisja meczu

Niedzielny mecz 27. kolejki Premier League pomiędzy Newcastle United a Wolverhampton rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję z tego spotkania można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.