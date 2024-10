PressFocus Na zdjęciu: Sandro Tonali

Newcastle Chelsea

Newcastle United – Chelsea FC, typy bukmacherskie

W środę na St. James’ Park czeka nas pasjonująca batalia, co oddają kursy analityków bukmacherskich. Za minimalnego faworyta uchodzi Newcastle, które w tym sezonie potrafiło ograć u siebie Tottenham oraz zatrzymać Manchester City. Czy to wystarczy na Chelsea? Enzo Maresca i spółka ograli ostatnio Newcastle, więc liczą na powtórkę. Uważam, że The Blues przedłużą swoją serię zwycięstw z tym przeciwnikiem. Mój typ: wygrana Chelsea.

Newcastle United – Chelsea FC, ostatnie wyniki

Zawodnicy Newcastle nie wygrali w Premier League od 15 września, kiedy to pokonali 2:1 Wolverhampton. Od tego momentu Eddie Howe i jego drużyna zdobyła zaledwie 2/15 możliwych punktów, remisując z Manchesterem City i Evertonem. W międzyczasie Newcastle ograło jedynie niżej notowany Wimbledon w Pucharze Ligi Angielskiej.

Gracze Chelsea mimo październikowej przerwy reprezentacyjnej rozegrali już pięć meczów, a na tym nie koniec. Londyńczycy sięgnęli po komplet punktów w dwóch starciach Ligi Konferencji (pokonany Gent i Panathinaikos). Słabiej było w Premier League, gdzie zdarzył się tylko remis z Nottingham oraz porażka z Liverpoolem.

Newcastle United – Chelsea FC, historia

Będzie to już piąta konfrontacja tych klubów w ciągu ostatniego roku. Każda z potyczek była emocjonująca. Newcastle zaczęło świetnie, bo ograło u siebie Chelsea 4:1. Kilka tygodni później Eddie Howe i spółka otarli się o półfinał Pucharu Ligi Angielskiej. Tutaj Sroki uległy The Blues w rzutach karnych. Londyńczycy od tego momentu zaczęli serię świetnych wyników, ponieważ ograli Newcastle w Premier League 3:2 i 2:1. Ostatni z tych pojedynków miał miejsce kilka dni temu.

Newcastle United – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem środowej rywalizacji niespodziewanie jest Newcastle. Jeśli rozważasz typ na wygraną Srok, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa The Blues oscyluje on w granicach 2.55-2.70.

Newcastle United – Chelsea FC, kto wygra?

Newcastle United – Chelsea FC, przewidywane składy

Newcastle United: Vlachodimos; Livramento, Krafth, Schar, Kelly; Longstaff, Willock, Tonali; Murphy, Osula, Isak

Chelsea: Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, Cucurella; Fernandez, Dewsbury-Hall; Sancho, Felix, Mudryk; Nkunku

Newcastle United – Chelsea FC, transmisja meczu

Spotkanie Newcastle United – Chelsea FC będzie można obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji w ramach Pucharu Ligi Angielskiej już w środę 30 października o godzinie 20:45. Mecz skomentują Kamil Kania i Maciej Łuczak.

