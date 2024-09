Newcastle – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2024)

News Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Newcastle – Manchester City: przewidywania

To będzie jedno z najciekawszych spotkań 6. kolejki Premier League. Być może nawet najciekawsze. Zmierzą się ze sobą bowiem zespoły Newcastle oraz Manchesteru City, czyli pierwsza z szóstą drużyną w tabeli. To oczywiście zapowiada wielkie emocje i prawdopodobnie bardzo ofensywny mecz z dużą liczbą goli. Niemniej faworyt każdemu kibicowi jest dość dobrze znany. Manchester City powinien wygrać ten mecz i taki też jest mój typ: Manchester City zwycięży.

Manchester City wygra mecz

Newcastle – Manchester City: ostatnie wyniki

W ostatnich pięciu meczach zdecydowanie lepiej radzi sobie zespół Manchesteru City. Sobotni goście wygrali trzy z pięciu ostatnich spotkań i pewnie zasiadają na pozycji lidera Premier League. Kilka dni temu w Pucharze Ligi Angielskiej pokonali oni Watford 2:1, a w ostatniej kolejce zremisowali z Arsenalem w dramatycznych okolicznościach 2:2.

Z kolei jeśli chodzi o zespół Newcastle, to oni również w tym sezonie punktują całkiem dobrze. Na takim samym dystansie czasowym zdobyli 10 oczek i tylko raz zaznali porażki. Było to w ostatnim meczu przeciwko Fulham, gdzie zespół z Londynu na własnym stadionie okazał się lepszy – wygrał bowiem 3:1. Jednak poza tym Sroki pokonały u siebie m.in. Tottenham.

Newcastle – Manchester City: historia

Historia starć pomiędzy tymi dwoma zespołami jest długa i jednoznaczna. Właściwie trzeba powiedzieć wprost, że Manchester City ma wielką przewagę jeśli chodzi o historyczne mecze z Newcastle, choć nie jest też tak, że Sroki są bez szans, bo chociażby w poprzednim sezonie pokazały one, że potrafią wygrać z Obywatelami. A propos kampanii 2023/24 to zespoły te mierzyły się ze sobą aż czterokrotnie. Dwukrotnie w lidze, raz w Pucharze Anglii i raz w Pucharze Ligi Angielskiej. To właśnie tych ostatnich rozgrywkach lepsi okazali się gracze Newcastle, którzy wygrali 1:0. W pozostałych starciach pewnie wygrywała ekipa z Manchesteru. To było pierwsze od stycznia 2019 roku zwycięstwo sobotnich gospodarzy nad City.

Newcastle – Manchester City: kto wygra?

Newcastle – Manchester City: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Manchesteru City, kurs na ich zwycięstwo wynosi mniej więcej 1.60. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.50, zaś trzy punkty Newcastle na ponad 5.10.

Newcastle – Manchester City: przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe Manchester City Pep Guardiola Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 1 Martin Dubravka 8 Sandro Tonali 17 Emil Krafth 18 William Osula 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 23 Jacob Murphy 24 Miguel Almirón 36 Sean Longstaff 5 John Stones 10 Jack Grealish 18 Stefan Ortega 27 Matheus Nunes 33 Scott Carson 47 Phil Foden 82 Rico Lewis 87 James McAtee

Newcastle – Manchester City: transmisja

Mecz ten będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport oraz na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji już o godzinie 13:30 w sobotę 28 września 2024 roku.

Także w usłudze CANAL+ online będzie można śledzić ten mecz. Dostęp do transmisji niektórych meczów Premier League oraz wszystkich starć Ligi Mistrzów można uzyskać już w cenie 65 zł miesięcznie przy rocznej ofercie. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony

