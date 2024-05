SSC Napoli - US Lecce: typy, kursy i zapowiedź na spotkanie w ramach 38. kolejki Serie A. Niedzielne (26 maja) spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią.

SSC Napoli Lecce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2024 21:51 .

SSC Napoli – US Lecce, typy i przewidywania

Katastrofalny sezon w wykonaniu SSC Napoli zakończy się w niedzielę (26 maja). Na Stadio Diego Armando Maradona dojdzie do emocjonującego starcia między Partenopei a US Lecce w 38. kolejce Serie A. Gospodarze chcą zakończyć kampanię 2023/24 zwycięskim meczem. Na kolejkę przed zakończeniem sezonu zajmują dziewiąte miejsce.

Tymczasem Lecce znajduje się na 14. lokacie. Chociaż Napoli zostało pokonane przez Żółto-czerwonych tylko raz w ciągu ostatnich siedmiu spotkań ligowych, to kiepska forma może sprawić, że moim zdaniem pojedynek zakończy się podziałem punktów. Mój typ: Remis.

SSC Napoli – US Lecce, ostatnie wyniki

Azzurri mają w dorobku 52 punkty po 37 meczach. Od sześciu kolejek nie są w stanie wygrać meczu w Serie A. W ubiegły weekend mistrzowie Włoch z sezonu 2022/23 zremisowali na wyjeździe z Fiorentiną (2:2). Natomiast wcześniej doznali porażkę z Bologną (0:2). Podopieczni Francesco Calzony na 15 możliwych punktów zdobyli zaledwie trzy.

Lecce aktualnie zajmujące 14. miejsce doznało w ostatnim czasie dwóch porażek. W poprzedniej serii gier uległo Atalancie Bergamo (0:2). Przegrało również z Udinese (0:2). Po raz ostatni po trzy punkty sięgnęło w 33. kolejce, pokonując w meczu wyjazdowym Sassuolo (3:0).

SSC Napoli – US Lecce, historia

Partenopei dominuje nad Lecce w bezpośrednich starciach. 3-krotni mistrzowie Włoch w ciągu siedmiu ostatnich spotkań, wygrali pięć, raz zremisowali i doznali porażki w sezonie 2019/20. We wrześniu mecz pomiędzy Lecce a Lecce zakończyło się triumfem gości, którzy wbili cztery gole.

SSC Napoli – US Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji są gospodarze. Jeśli uważasz, że po komplet punktów sięgnie Napoli, to taki kurs został wyceniony na mniej więcej – 1.45. Remis kształtuje się na poziomie około 5.00. Jeżeli myślisz, że dojdzie do niespodzianki i zwycięstwo powędruje do Lecce, to kurs wynosi około 7.00. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

SSC Napoli – US Lecce, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia SSC Napoli Zawodnik Powrót Piotr Zielinski Uraz uda Początek czerwca 2024 Mario Rui Uraz mięśnia Początek czerwca 2024 Victor Osimhen Fizyczny dyskomfort Początek czerwca 2024

Kontuzje i zawieszenia Lecce Zawodnik Powrót Kastriot Dermaku Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mohamed Kaba Kontuzja kolana Niepewny Lameck Banda Operacja kolana Do końca sezonu Nicola Sansone Uraz mięśnia Początek czerwca 2024

SSC Napoli – US Lecce, przewidywane składy

SSC Napoli Francesco Calzona Lecce Luca Gotti SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Lecce Luca Gotti Rezerwowi 3 Natan Souza 8 Hamed Junior Traorè 13 Amir Rrahmani 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 26 Cyril Ngonge 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 32 Leander Dendoncker 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini 2 Sebastian Esposito 8 Hamza Rafia 9 Nikola Krstovic 16 Joan Gonzàlez 17 Valentin Gendrey 18 Medon Berisha 30 Wladimiro Falcone 40 Jasper Samooja 45 Rares Catalin Burnete 50 Santiago Pierotti 59 Ahmed Touba 83 Daniel Samek 98 Alexandru Borbei

SSC Napoli – US Lecce, kto wygra

SSC Napoli – US Lecce, transmisja meczu

Spotkanie Lecce – Inter w ramach 38. kolejki Serie A odbędzie się w niedzielę 26 maja. Transmisję z tego spotkania zobaczymy na żywo na antenie Eleven Sports 2. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

