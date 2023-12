SSC Napoli - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Serie A. Mistrz Włoch zbliżającym się spotkaniu podejmie drużynę, która przed tą serią gier zajmowała pierwszą lokatę w ligowej tabeli. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona już w niedzielę (3 grudnia) o godzinie 20:45.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Piotr Zieliński

SSC Napoli Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2023 05:57 .

Napoli – Inter, typy bukmacherskie

W niedzielnym hicie Serie A SSC Napoli podejmie na własnym boisku Inter Mediolan. Będzie to starcie obecnego mistrza Włoch z drużyną, która przed tą kolejką zajmowała pozycje lidera. Spotkanie na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się więc niezwykle ciekawie. Ja spodziewam się, że obaj bramkarze tego dnia będą mieli mnóstwo roboty, ale jeden z nich zakończy rywalizacje z czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Napoli – Inter, ostatnie wyniki

SSC Napoli w trakcie sezonu dokonała zmiany na stanowisku trenera. Słabe wyniki sprawiły, że Rudiego Garcię zastąpił Walter Mazzarri. Mistrzowie Włoch w ostatnich pięciu spotkaniach zdołali tylko dwukrotnie sięgnąć po zwycięstwo (2:0 z Salernitaną i 2:1 z Atalantą Bergamo), po drodze notując jeden remis (1:1 z Unionem Berlin w Lidze Mistrzów) i ponieśli dwie porażki (0:1 z Empoli oraz 2:4 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów).

Inter Mediolan od początku kampanii jest na wysokich obrotach. Podopieczni Simone Inzaghiego w ostatnich pięciu spotkaniach zdołali trzykrotnie sięgnąć po trzy punkty (2:1 z Atalantą Bergamo, 1:0 z Salzburgiem w Lidze Mistrzów i 2:0 z Frosinone), a także zaliczyli dwa remisy (1:1 z Juventusem i 3:3 z Benfiką w Lidze Mistrzów).

Napoli – Inter, historia

W ubiegłym sezonie spotkania między tymi zespołami kończyły się zwycięstwami gospodarzy. W rundzie jesiennej Inter pokonał Napoli 1:0, a w rewanżu padł wynik 3:1 dla “Azzurrich”. Wcześniejszy trzy spotkania skończyły się dwukrotnie remisem i jednym zwycięstwem gości niedzielnego starcia.

Napoli – Inter, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem niedzielnego meczu jest Inter Mediolan. Choć to za zespołem Napoli tego dnia będzie przemawiał atut własnego boiska oraz żywiołowego dopingu kibiców niosącego się po trybunach. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrza Włoch, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.80 – 2.90, podczas gdy na zwycięstwo “Nerazzurrich” 2.42 – 2.45. Zachęcam przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Napoli – Inter, kto wygra?

Napoli – Inter, przewidywane składy

SSC Napoli Walter Mazzarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi SSC Napoli Walter Mazzarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini 5 Stefano Sensi 7 Juan Cuadrado 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 42 Lucien Agoumé 44 Giacomo Stabile 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero

Napoli – Inter, transmisja meczu

Niedzielny mecz SSC Napoli – Inter Mediolan będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1. Ten pojedynek można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

