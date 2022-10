Napoli – Bologna: typy, kursy, zapowiedź (16.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: SSC Napoli

Napoli – Bologna: typy i kursy na mecz Serie A. W spotkaniu 10. kolejki włoskiej ekstraklasy do stolicy Kampanii przyjedzie Bologna, by zmierzyć się z tamtejszym Napoli. Czy „Azzurri” po dziesiątej serii gier pozostaną na fotelu lidera?

Napoli – Bologna, typy i przewidywania

Będące w niesamowitej formie Napoli w niedzielę ma zamiar rozprawić się z kolejnym rywalem. Podopieczni Luciano Spalettiego w ramach 10. kolejki Serie A zagrają z Bologną, która z kolei jest w sporym kryzysie. „Azzurri” mają już pewny awans do fazy pucharowej Champions League i na pewno liczą na pozostanie na pierwszym miejscu we włoskiej ekstraklasie po tej serii gier. Tak więc nie należy się spodziewać większych rotacji w składzie dotychczasowego lidera tabeli Serie A.

Ekipa z Neapolu jest zdecydowanym faworytem tego starcia, a w przypadku meczów „Azzurrich”, którzy ostatnio są bardzo skuteczni, przeważnie jesteśmy świadkami wielu goli. Nasz typ: dokładny wynik – 3:0.

Napoli – Bologna, sytuacja kadrowa

W zespole Napoli zabraknie kontuzjowanych Andre-Franka Zambo Anguissy i Amira Rrahmaniego, którzy zmagają się z urazami mięśniowymi. Do dyspozycji Spalettiego oczywiście jest już Piotr Zieliński. Polak niedawno miał pewne problemy, ale teraz czuje się w stu procentach zdrowy. Po stronie gości nie zobaczymy kontuzjowanych Marko Arnautovicia, Jerdy’ego Schoutena oraz Denso Kasiusa.

Napoli – Bologna, ostatnie wyniki

Napoli jest w fantastycznej dyspozycji – podopieczni Luciano Spalettiego pokonują rywala za rywalem i przed 10. kolejką Serie A są liderem ligowej tabeli. Drużyna ze stolicy Kampanii wygrała dziewięć meczów z rzędu, a w tym sezonie nie poniosła jeszcze żadnej porażki, mając komplet punktów w Lidze Mistrzów i stracone tylko dwa oczka we włoskiej ekstraklasie. Na drugim biegunie jest Bologna, która przed tą serią gier znajduje się tuż nad strefą spadkową. Sytuację ekipy „Rossoblu” ratować ma Thiago Motta, który miesiąc temu przejął ten zespół po Sinisy Mihajloviciu. Klub z Bolonii na pięć ostatnich spotkań wygrał tylko jeden mecz – przeciwko Fiorentinie (2:1), poniósł dwie porażki oraz zanotował tyle samo remisów.

Napoli – Bologna, historia

Na pięć ostatnich pojedynków pomiędzy „Azzurrimi” a „Rossoblu”, cztery wygrało Napoli, a tylko w jednym z tych meczów zwyciężyła Bologna. Oba kluby po raz ostatni zmierzyły się w poprzednim sezonie – wówczas drużyna z Neapolu pojechała na Stadio Renato Dall’Ara i w 22. kolejce Serie A gładko uporała się ze swoim rywalem, a spotkanie zakończyło się rezultatem 2:0. Dwukrotnie do siatki trafił wtedy Hirving Lozano.

Napoli – Bologna, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu w Neapolu są gospodarze. Kurs na wygraną „Azzurrich” wynosi mniej więcej 1.30, a typ na zwycięstwo gości z Bolonii to około 10.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 6.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Napoli – Bologna, przewidywane składy

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Bologna: Skorupski; Posch, Soumaro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Zirkzee

Napoli – Bologna, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Eleven Sports 2, a także na stronach STS, Fortuna i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium na pół roku, to zapłacicie tylko 240 zł, a nie 384 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 144 zł. Początek meczu na Stadio Diego Armando Maradona w niedzielę 16 października o godzinie 18:00.

