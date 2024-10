fot. PressFocus Na zdjęciu: Samuel Mraz

Motor – Widzew: typy bukmacherskie

Motor Lublin to jedna z tych ekip w tej kampanii PKO BP Ekstraklasy, która zapewnia postronnym obserwatorom pozytywne emocje. Nie tylko gra ładnie dla oka, ale taka postawa ma też przełożenie na wyniki. Aktualnie beniaminek rozgrywek legitymuje się bilansem 15 oczek. W sobotę jednak poprzeczka przed Motorem będzie zawieszona wysoko, bo na drodze lublinian stanie Widzew Łódź. Zespół Daniela Myśliwca jest od dwóch spotkań bez wygranej, więc niewykluczone, że na obiekcie sobotniego rywala łódzki zespół zaprezentuje bardziej odważną grę. Ciekawe przed startem spotkania jest to, że lublinianie stracili pierwsi bramkę w sześciu z ostatnich 10 spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Można zatem przemyśleć taki scenariusz przy okazji tworzenia kuponu. Mój typ: Widzew pierwszy strzeli – TAK.

Motor – Widzew: ostatnie wyniki

Zespół Mateusza Stolarskiego przystąpi do potyczki po cennej wygranej nad Lechem Poznań (2:1). Tym samym Motor szybko wrócił na zwycięski szlak po przegranej w Pucharze Polski z Unią Skierniewice. Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach ligowych lublinianie zaliczyli w roli gospodarza dwa zwycięstwa, dwa remisy i tylko jedną porażkę.

Z kolei ekipa Daniela Myśliwca ma za sobą przegraną batalię z Koroną Kielce (0:1). Widzew jednocześnie w ostatnich dwóch spotkaniach nie wygrał. W lidze ostatnie zwycięstwo łodzianie zanotowali Piasta Gliwice (1:0). W roli gościa Widzew wygrał tylko raz w trzech ostatnich występach.

Motor – Widzew: historia

Obie drużyny o ligowe punkty zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2010 roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między oboma zespołami dwukrotnie zespoły dzieliły się punktami i dwa razy górą był Widzew.

Motor – Widzew: kursy bukmacherskie

Eksperci mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta rywalizacji. Odrobinę większe szanse na wygraną mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Motoru kształtuje się w wysokości 2.50-2.55. Remis wyceniono na 3.25-3.40. Z kolei opcja na ewentualną wygraną Widzewa wyceniono na 2.75-2.80. Przy okazji meczu ekip Mateusza Stolarskiego i Daniela Myśliwca można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Motor – Widzew, typ kibiców

Motor – Widzew, przewidywane składy

Obie ekipy do sobotniej potyczki przystąpią osłabione. U gospodarzy z powodu kontuzji kolana nie będzie mógł wystąpić Kamil Kruk. Z kolei goście będą musieli radzić sobie bez Bartłomieja Pawłowskiego, leczącego się po zerwaniu więzadła krzyżowego.

Motor – Widzew, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Motor Lublin – Widzew Łódź będzie do obejrzenia na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz na platformie CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

