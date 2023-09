Motor Lublin – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2023)

Pressfocus fot. Wojciech Szubartowski Na zdjęciu: Mariusz Rybicki

Motor Lublin – Stal Rzeszów, typy i przewidywania

Mimo kontrowersji wokół osoby Goncalo Feio Motor Lublin zaczął sezon bardzo dobrze i pnie się w górę tabeli. Zdobycze bramkowe mogłyby być lepsze, jednak czwarte miejsce po sześciu kolejkach to wynik zdecydowanie ponad stan. Z zazdrością na niego mogą patrzeć zawodnicy Stali Rzeszów. Stalowcy rozczarowują i na razie znajdują się w strefie spadkowej. Nic nie wskazuje na to, żeby Motor miał się zatrzymać na słabiutkej Stali. Nasz typ: Wygrana Motoru.

Motor Lublin – Stal Rzeszów, sytuacja kadrowa

W kadrze Motoru Lublin na mecz ze Stalą Rzeszów zabraknie zmagających się z problemami zdrowotnymi Piotra Kusińskiego i Damiana Sędzikowskiego.

Motor Lublin – Stal Rzeszów, ostatnie wyniki

Motor w ostatnich spotkaniach regularnie wygrywał. Ekipa z Lublina pokonała rezerwy Lecha Poznań, a także faworyzowaną Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. W 5. kolejce zanotował porażkę z Górnikiem Łęczna, ale szybko się podniósł i wygrał z Polonią Warszawa na wyjeździe.

Stal dopiero w 6. kolejce zanotowała pierwsze zwycięstwo w sezonie. Drużyna z Rzeszowa pokonała ostatniego w tabeli Chrobrego Głogów 2:1. Wcześniej zanotowała porażki z Miedzią Legnica i Arką Gdynia, a także bezbramkowy remis z Wisłą Kraków.

Motor Lublin – Stal Rzeszów, historia

W trakcie przerwy zimowej w ubiegłym sezonie Motor zremisował w sparingu ze Stalą 1:1. Takim samym wynikiem zakończyło się ostatnie ligowe starcie tych drużyn. Wtedy jeszcze w eWinner 2. Lidze.

Motor Lublin – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Motor jest faworytem niedzielnego meczu 7. kolejki Fortuna 1 Ligi. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 2.25. Zwycięstwo Stali Rzeszów wyceniane jest na 3.20. Najwyższy kurs bukmacherzy oferują na remis. Wynosi on mniej więcej 3.50. Spotkanie warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bezpieczny zakład do 100 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Motor Lublin – Stal Rzeszów, kto wygra

Motor Lublin – Stal Rzeszów, przewidywane składy

Motor: Budzilek – Wojcik, Szarek, Najemski, Luberecki – Wojtkowski, Lis, Wolski – Krol, Śpiewak, Ceglarz

Stal: Wrąbel – Warczak, Kościelny, Gora, Wachowiak – Danielewicz, Poczobut, Ponce – Lyczko, Sadłocha, Prokic

Motor Lublin – Stal Rzeszów, transmisja

Mecz Motoru Lublin ze Stalą Rzeszów transmitowany będzie na antenie TVP Sport i stronie internetowej sport.tvp.pl. Początek rywalizacji w niedzielę 3 września o godzinie 18:00.

