fot. PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Motor Lublin Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 grudnia 2023 00:13 .

Motor – Lechia, typy i przewidywania

Zgodnie z oczekiwaniami Lechia Gdańsk liczy się w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Zaskakuje natomiast Motor Lublin, który jako beniaminek zajmuje wysoką, piątą lokatę, a zimową przerwę może nawet spędzić na ligowym podium. W sobotę obie drużyny zmierzą się ze sobą w Lublinie. Dla Lechii to szansa, aby wskoczyć na fotel lidera, a dla Motoru, aby zrównać się punktami z najbliższym rywalem. Gdańszczanie cechują się skuteczną grą w defensywie, a ekipa Goncalo Feio to przede wszystkim ambitna gra do ostatniego gwizdka. W tym sezonie częściej strzela w drugich połowach, czego można spodziewać się również w sobotę. Mój typ – więcej goli w drugiej połowie.

Fortuna 2.19 W drugiej połowie padnie więcej goli Zagraj!

Motor – Lechia, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Motor Lublin rozbił na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec aż 4-0. Zadanie było ułatwione, bowiem rywal bardzo długo musiał radzić sobie w dziesiątkę. Wcześniej beniaminek rozprawił się również z Resovią Rzeszów, którą pokonał 3-2. W ligowej tabeli ekipa Goncalo Feio zajmuje piąte miejsce i traci cztery punkty do lidera.

Lechia Gdańsk podniosła się po porażce w derbach Trójmiasta, ogrywając w kolejnych dwóch meczach Miedź Legnica (2-0) oraz Chrobrego Głogów (1-0). Gdańszczanie znajdują się tuż za liderującą Arką Gdynia, tracąc do niej punkt.

Motor – Lechia, historia

W ramach drugiej kolejki tego sezonu pierwszej ligi Motor Lublin pokonał na wyjeździe Lechię Gdańsk 1-0. Zwycięska bramka padła w doliczonym czasie gry. Był to pierwszy pojedynek tych drużyn o stawkę od sezonu 2007/2008.

Motor – Lechia, kursy bukmacherskie

Sobotnia rywalizacja nie ma w oczach bukmacherów faworyta. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi najczęściej 2.75. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Lechii Gdańsk waha się on między 2.60 a 2.65. Kurs na remis oscyluje natomiast w okolicach 3.30. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Motor – Lechia, przewidywane składy

Motor: Rosa, Lis, Rudol, Najemski, Palacz, Wolski, Scalet, Ceglarz, Król, Śpiewak, Rybicki

Lechia: Sarnavskyi, Bugaj, Chindris, Olsson, Kałahur, Kapić, Zhelizko, Mena, Neugebauer, Khlan, Bobcek

Motor – Lechia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Motoru 75% Remis 0% Wygrana Lechii 25% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Motoru

Remis

Wygrana Lechii

Motor – Lechia, transmisja meczu

Sobotni mecz 19. kolejki I Ligi pomiędzy Motorem Lublin a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisja tej rywalizacji odbędzie się w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.