IMAGO/JAKUB ZIEMIANIN /400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Goncalo Feio

Motor Lublin Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 17:34 .

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica: typy bukmacherskie

Sobotni mecz odbędzie się w Lublinie, więc można spodziewać się, że Motor zgubi punkty. Zespół ten w tabeli meczów domowych jest dopiero dziewiątym zespołem w Fortuna 1. Liga. Z kolei w tej samej klasyfikacji Termalica zajmuje czwartą lokatę. Sądzę, że zespoły będą musiały zadowolić się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica: ostatnie wyniki

Motor w pięciu ostatnich ligowych meczach dał się pokonać dwa razy. Sposób na lublinian znaleźli piłkarze z Katowic i Pruszkowa. W międzyczasie Goncalo Feio i spółka ograli Lechię, Resovię oraz Zagłębie.

Termalica od momentu porażki w Tychach w końcówce listopada, pozostaje niepokonana. Ekipa z Niecieczy poradziła sobie z Arką i Wisłą. Z kolei przeciwko Miedzi i Chrobremu nastąpił podział punktów.

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica: historia

W tym sezonie obie drużyny spotkały się w meczu 4. kolejki Fortuna 1. Ligi. Na obiekcie w Niecieczy lepszy okazał się Motor, który wygrał 2:0, a obie bramki zdobył po przerwie.

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem meczu będzie Motor. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.44, zaś na triumf gości oscyluje w granicach 2.85. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera STS, to przy rejestracji nasz kod do STS umożliwi Ci odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica: transmisja meczu

Spotkanie Motor – Termalica rozpocznie się w sobotę 24 lutego o godzinie 17:30. Za transmisję tego meczu odpowiada Polsat Sport Extra.

