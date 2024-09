fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erik Janża

Motor – Górnik: typy bukmacherskie

Motor Lublin i Górnik Zabrze dzielą w tabeli PKO BP Ekstraklasy tylko dwa punkty. Zespół Mateusza Stolarskiego ma na swoim koncie sześć oczek. Z kolei drużyna Jana Urbana legitymuje się bilansem ośmiu punktów. Piątkowa potyczka z udziałem obu ekip będzie natomiast pierwszą od 2010 roku. Przed starciem na arenie w Lublinie godne uwagi jest to, że lublinianie stracili pierwsi gola w trzech z ostatnich pięciu spotkań u siebie. Można zatem przemyśleć takie rozwiązanie. Mój typ: Motor z pierwszym golem – TAK.

Motor – Górnik: ostatnie wyniki

Drużyna Mateusza Stolarskiego w trakcie reprezentacyjnej przerwy rozegrała starcie kontrolne z Pogonią Siedlce. Motor wygrał dwoma golami (2:0). W lidze natomiast w swoim ostatnim występie lublinianie przegrali z Legią Warszawa (2:5)

Motor u siebie w tej kampanii jeszcze nie wygrał w PKO BP Ekstraklasie. Zaliczył w nich dwa remisy i raz przegrał. Ostatnie zwycięstwo w roli gospodarza ekipa z Lublina zaliczyła w starciu o stawkę w barażu z Górnikiem Łęczna, wygrywając wówczas w konkursie jedenastek. W normalnym czasie gry miał miejsce wynik 0:0.

Ekipa Jana Urbana w ostatnim czasie pokonała z kolei Puszczę Niepołomice (4:2) w sparingu. W lidze natomiast przegrali z Lechią Gdańsk (2:3) przed reprezentacyjną przerwą.

Tymczasem w trzech ostatnich spotkaniach ligowych Górnik wygrał tylko raz, gdy w pokonanym polu zostawił Radomiaka (2:1). W pozostałych dwóch meczach zabrzanie przegrali z Cracovią (2:3) i zremisował z Puszczą Niepołomice (2:2).

Motor – Górnik: historia

Ostatnia potyczka z udziałem Motoru i Górnika miała miejsce 1 maja 2010 roku. Górą byli wówczas zabrzanie (3:0).

Motor – Górnik: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Motoru wynosi 2.60. Remis wyceniono na 3.65. Z kolei wariant z ewentualną wygraną Górnika kształtuje się w wysokości 2.65. Przy okazji meczu ekip Mateusza Stolarskiego i Jana Urbana można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Motor – Górnik, typ kibiców

Motor – Górnik, przewidywane składy

Kamil Kruk to jedyny gracz, który nie będzie mógł zagrać u gospodarzy. W zabrzańskiej drużynie do gry wraca natomiast Rafał Janicki po zawieszeniu.

Motor: Brkić – Luberecki, Rudol, Najemski, Stolarski, Wolski, Scalet, Caliskaner, Ceglarz, N’Diaye, Mraz

Górnik: Szromnik – Janża, Josema, Janicki, Szala, Nascimento, Rasak, Lukoszek, Podolski, Ismaheel, Zahović.

Motor – Górnik, transmisja meczu

Pierwsze piątkowe spotkanie w ósmej kolejce PKO BP Ekstraklasie odbędzie się udziałem Motoru Lublin i Górnika Zabrze. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Spotkanie skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

