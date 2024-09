Monza – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024)

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Monza – Inter: typy bukmacherskie

Inter Mediolan przed przerwą na reprezentację prezentował wysoką dyspozycję. Poza utratą punktów na inaugurację sezonu podopieczni Simone Inzaghiego odnieśli dwa przekonujące zwycięstwa. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn, trudno spodziewać się, aby Nerazzurri nie wygrali nadchodzącego meczu. Moim zdaniem obrońcy tytułu bez większych problemów poradzą sobie z rywalami, przywożąc do Mediolanu komplet trzech punktów. Mój typ: Inter Mediolan wygra mecz.

Monza – Inter: ostatnie wyniki

Alessandro Nesta jako trener Monzy nie odniósł jeszcze zwycięstwa. Jak dotąd biało-czerwoni dwukrotnie zremisowali i ponieśli jedną porażkę. Podział punktów nastąpił w meczach z Fiorentiną (2:2) oraz Empoli (0:0). Bez punktów natomiast zakończyła się rywalizacja z Genoą, gdzie przegrali (0:1).

Inter Mediolan po 3. kolejkach Serie A jest liderem tabeli ligowej. Il Biscione uzbierali 7 punktów, na co złożyły się dwa zwycięstwa i jeden remis. Strata punktów przydarzyła się w pierwszym meczu sezonu, gdy zremisowali z Genoą (2:2). Następnie komplet punktów zapewnili sobie podczas starć z Lecce (2:0) oraz Atalantą (4:0).

Monza – Inter: historia

W poprzednim sezonie Inter Mediolan rywalizował z Monzą dwukrotnie. W obu meczach podopieczni Simone Inzaghiego byli lepsi, zgarniając komplet punktów. Przed własną publicznością wygrali z rywalami (2:0), zaś w delegacji odnieśli wysokie zwycięstwo (5:1).

Bilans pięciu ostatnich spotkań bezpośrednich to 3 zwycięstwa Nerazzurri, jeden remis oraz jedno zwycięstwo Monzy.

Monza – Inter: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów to Inter Mediolan ma większe szanse na zwycięstwo. Kurs na triumf gości wynosi ok. 1.40, zaś wygraną gospodarzy można zagrać z kursem ok. 7.40. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 4.90.

Monza – Inter: kto wygra?

Monza – Inter: transmisja meczu

Spotkanie Monza – Inter Mediolan odbędzie się w niedzielę (15 września) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie na stronie elevensports.pl.

