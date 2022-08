fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan – Udinese to jeden z dwóch sobotnich meczów zaplanowanych na 18:30 w Serie A. Mistrzowie Włoch do pierwszej potyczki w ramach włoskiej ekstraklasy w sezonie 2022/2023 podejdą w roli faworyta, chcąc wykonać premierowy krok w kierunku obrony wywalczonego po raz pierwszy od dekady Scudetto. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Giuseppe Meazza Serie A AC Milan Udinese 1.46 4.90 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 18:38 .

AC Milan – Udinese Calcio, typy i przewidywania

Udinese Calcio przystąpi do potyczki z Milanem po wyeliminowaniu z trudem FeralpiSalo (2:1). W trakcie spotkania z ekipą z Serie C1 piłkarze Zebr oddali siedem strzałów, ale tylko trzy celne. Nie spodziewamy się zatem niespodzianki w sobotnim meczu, przypuszczając, że Rossoneri wykonają swój plan związany z odniesieniem zwycięstwa na San Siro. Zachęcamy do postawienia na to, że mediolańczycy będą prowadzić już do przerwy, bo kuszący jest kurs na takie rozwiązanie. Nasz typ: prowadzenie do przerwy Milan – TAK.

STS 1,94 prowadzenie do przerwy Milan – TAK Przejdź na stronę STS

AC Milan – Udinese Calcio, sytuacja kadrowa

Oba zespoły nie będą mogły zagrać w optymalnych zestawieniach. Milan będzie osłabiony brakiem Sandro Tonaliego i Zlatana Ibrahimovicia, a u gości wyłączony z gry będzie Tolgay Arslan.

AC Milan – Udinese Calcio, ostatnie wyniki

Podopieczni Stefano Pioliego podejdą do sobotniego spotkania, mogąc pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu. W sparingach Milan pokonał Wolfsberger (5:0), Olympique Marsylia (2:0) i Vicenzę (6:1) w próbie generalnej przed rozpoczęciem nowej kampanii Serie A.

Nieco gorzej w ostatnim czasie prezentowała się ekipa Andrei Sottila. Udinese tydzień temu pokonało FeralpiSalo, ale styl tego zwycięstwa nie budził zachwytów u kibiców. Wcześniej natomiast ekipa z Dacia Arena uległa Chelsea (1:3) w spotkaniu kontrolnym.

AC Milan – Udinese Calcio, historia

Obie drużyny miały okazję grac ze sobą już w tym roku. Milan mierzył się z Udinese po raz ostatni w lutym, gdy obie ekipy podzieliły się punktami w lidze włoskiej (1:1). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach z udziałem mediolańczyków i Zebr miały miejsce remisy i za każdym razem w takim samym stosunku goli.

AC Milan – Udinese Calcio, typy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do wygranej w sobotniej batalii według ekspertów bukmacherskich są gospodarze. Kurs na wygraną Milanu w STS zakłady bukmacherskie został ustalony na 1,42. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 130 zł.

AC Milan – Udinese Calcio, przewidywane składy

Milan: Maignan – Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Bennacer, Messias, De Ketelaere, Leao, Rebic

Udinese: Silvestri – Becao, Nuytinck, Perez, Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina, Deulofeu, Success.

AC Milan – Udinese Calcio, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Milan – Udinese transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:30. Mecz będzie także dostępny na stronie zakładów bukmacherskich STS po spełnieniu odpowiednich wytycznych. Przede wszystkim należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Milan – Udinese zostanie odblokowana na stronie STS-u.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.