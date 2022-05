Milan – Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (01.05.2022)

Fot. Pressfocus Na zdjęciu: Milan - Fiorentina

Przed Milanem 4 kroki do mistrzostwa Włoch. Pierwszym będzie mecz z Fiorentiną, który Rossoneri, jeśli marzą o scudetto, powinni wygrać. Z Fiorentiną gra się im jednak w ostatnich latach dość trudno. Ekipa z Florencji też ma, o co grać. Viola bowiem wciąż ma poważne szanse na to, by znaleźć się na miejscach gwarantujących grę w Lidze Europy lub Lidze Konferencji.

Milan – Fiorentina , typy na mecz i przewidywania

Poprzednia kolejka znakomicie ułożyła się dla Milanu. Rossoneri wygrali z Lazio, a ich najgroźniejszy rywal, Inter, przegrał z Bolonią. Zespół z Mediolanu jest liderem Serie A. Gorsze nastroje panują we Florencji. Drużyna Vincenzo Italiano przegrała bowiem 3 ostatnie spotkania. Faworytem będzie więc Milan, który za wszelką cenę zamierza utrzymać prowadzenie w lidze. Wydaje się, że w tym spotkaniu nie padnie zbyt wiele goli, bo obie drużyny mają problemy ze skutecznością, ale to ekipa Stefano Pioliego powinna wygrać. Nasz typ: zwycięstwo Milanu.

Milan – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Milan od dłuższego czasu nie może skorzystać z Simona Kjaera oraz Alessandro Florenziego. Z kolei Fiorentina przystąpi do spotkania bez kontuzjowanego Gaetano Castrovilliego.

Milan – Fiorentina, ostatnie wyniki

Milan w lidze jest niepokonany od 17 stycznia. Od tego czasu Rossoneri wygrane przeplatają dość często remisami. W kwietniu w dwóch spotkaniach ligowych zwyciężyli, a dwóch podzielili się punktami. Fiorentina przez cały marzec i w pierwszej połowie kwietnia spisywała się bardzo dobrze. Zadyszka przyszła wraz z porażką z Juventusem w Pucharze Włoch. Potem florentczycy przegrali z niżej notowanymi: Salernitaną i Udinese.

Milan – Fiorentina, historia

Ostatnie 5 spotkań między tymi zespołami to 2 zwycięstwa Milanu, 2 zwycięstwa Fiorentiny oraz 1 remis. A zatem najnowsza historia rywalizacji Rossonerich z Violą nie wskazuje wyraźnego faworyta. Co ciekawe, w dwóch ostatnich meczach tych ekip padało sporo goli, odpowiednio: 5 i 7.

Milan – Fiorentina, kursy

Według bukmacherów wyraźnym faworytem meczu jest Milan.

Milan – Fiorentina, przewidywane składy

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud

Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Igor, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara

Milan – Fiorentina, transmisja meczu

Transmisja meczu w niedzielę, 1 maja, o 15:00 w Eleven Sports 1.

