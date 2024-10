AC Milan – Club Brugge: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2024)

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan – Brugge: typy bukmacherskie

AC Milan i Club Brugge to ekipy, które po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów dzieli różnica trzech punktów. Ciekawostka jest fakt, że to Belgowie mają na swoim koncie zwycięstwo, a Rossoneri są z zerem na koncie. Tym samym ekip z Mediolanu musi we wtorkowy wieczór odnieść zwycięstwo, aby odżyły nadzieje związane z walką o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Przed spotkanie na San Siro ciekawe jest to, że Milan brał udział w sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy oba zespoły zdobywały bramki. Można zatem przemyśleć opcję z takim rozwiązaniem na wtorek. Mój typ: obie drużyny strzela – TAK.

AC Milan – Brugge: ostatnie wyniki

Ekipa Paulo Fonseki po reprezentacyjnej przerwie wróciła na zwycięskie tory po dwóch z rzędu porażkach. Przegrała w nich kolejno z Bayerem Leverkusen (0:1) i Fiorentina (1:2). Tymczasem w sobotni wieczór Milan odzyskał moc, pokonując na swoim stadionie Udinese Calcio (1:0). Do zwycięstwa Rossonerich poprowadził Samuel Chukwueze. O ile w Serie A mediolańczycy znajdują się w czołówce, plasujc się na czwartej pozycji ze stratą pięciu oczek do lidera, to gorzej jest w elitarnych rozgrywkach. Czerwono-czarni w Lidze Mistrzów w tej kampanii jeszcze nie wygrali.

Belgijska ekipa w rodzimej lidze legitymuje się z kolei bilansem 18 punktów po jedenastu rozegranych spotkaniach. Od trzech spotkań Club Brugge jest porażki w lidze belgijskiej. Niemniej zaliczyło w tych starciach dwa remisy i jedno zwycięstwo. Właśnie w trakcie minionego weekendu pokonało Westerlo. Z kolei na europejskiej scenie w fazie ligowej Belgowie pokonali Surm Graz (1:0). Niemniej musieli uznać wyższość Borussii Dortmund (0:3).

AC Milan – Brugge: historia

Wtorkowa potyczka z udziałem obu drużyn będzie pierwszą od listopada 2003 roku. Wówczas lepszy był Milan (1:0). Ogólnie w sześciu ostatnich spotkaniach trzykrotnie lepsi byli Rossoneri, dwa razy górą było Club Brugge i raz miał miejsce remis.

AC Milan – Brugge: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na wygraną Milanu kształtuje się na poziomie 1.45-1.47. Remis oszacowano na 4.57-4.69. Najmniej prawdopodobna według bukmacherów jest opcja ze zwycięstwem Club Brugge po kursach 6.50-7.00.

AC Milan – Brugge: kto wygra?

AC Milan – Brugge: przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach 19-krotnych mistrzów Włoch nie będą mogli wystąpić: Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer, Davide Calabria, Tammy Abraham, Fivock Origi, Theo Hernandez i Tijani Reinders. Z kolei w ekipie z Belgii zabraknie Bjorna Meijera oraz Gustafa Nilssona.

AC Milan – Brugge: transmisja meczu

Wtorkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania AC Milan – Club Brugge zacznie się o godzinie 18:45. Spotkanie będzie emitowane na antenie CANAL+ Extra 2, a także na platformie CANAL+ oline. Starcie skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow.

